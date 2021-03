La búsqueda del mejor bailarín del país arrancará muy pronto en 'The Dancer', el nuevo talent show que próximamente estrenará Televisión Española. Valores como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo son fundamentales en este programa que conducen el presentador Ion Aramendi y la actriz Sandra Cervera y en el que veremos casi 100 perfiles distintos de bailarines de todas las edades y todos los estilos. En esta entrevista exclusiva de digital RTVE nos avanzan algunos detalles.

'The dancer' es una una competición en la que el público jugará un papel fundamental ya que sus votos decidirán si el espejo se abre y el concursante puede optar a formar parte de uno de los equipos del programa liderados por Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez.

Ion Aramendi, que también conduce ‘El cazador’ en Televisión Española,tiene claro que "era el momento que la danza y el baile saltasen al primer plano" en la televisión de nuestro país, mientras que Sandra Cervera recuerda que en un año tan complicado marcado para la pandemia y en el que “tantas escuelas están cerrando sus puertas”, una oportunidad como la que ha dado . 'The Dancer' ha sido muy importante para muchos bailarines.

Entrevista a los capitanes de 'The Dancer' RTVE.es

Pura emoción

El papel de Ion Aramendi y Sandra Cervera será fundamental en el programa ya que ambos darán paso a los bailarines, charlarán con las familiares de los participantes y medirán la temperatura del plató. Por ello no sorprende que ambos destaquen que les ha resultado imposible no empatizar con todos los concursantes que forman parte de 'The Dancer' y dejen claro que en el programa hay algo quesin duda va a ser fundamentalsiempre: la emoción.

“Está siendo una experiencia maravillosa en la que nos estamos emocionando muchísimoy que no va a defraudar”, destaca Cervera, mientras que Aramendi reconoce que “han dado con dos personas tremendamente sensibles y emocionales”; algo que van a demostrar en cada una de las entregas del espacio.