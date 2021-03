¿Os acordáis del temazo de "Tutu"? Ahora Camilo ha vuelto con "Machu Picchu", el nuevo tema por el que muchos fans peruanos se han indignado con el cantante por el título y algunos versos de la canción.

La canción que tiene frases como “yo tengo más ruinas que Machu Picchu", ha causado polémica. Los fans peruanos se han indignado por el título "Machu Picchu", ya que ni la letra de la canción ni el vídeo tienen nada que ver con esta maravilla del mundo. Aunque Camilo lo ha aclarado: "La comparación nace de que yo, Camilo, yo si sentía que yo era una ruina nada más... lejos de ser sagradas, lejos de ser bellas... yo me sentía unas ruinas".

Lo que más le ofende al cantante es una "mala intención" ¿Y qué es lo que le ofende a Camilo?: "Muy pocas cosas... me duelen algunas... pero ofenderme, me ofende una mala intención. Eso sí me ofende... Me volteo y me como un pan tumaca", ha confesado.

Camilo y su esposa, Eva Luna, llevan 6 años juntos: "Chocamos en maneras de expresar el amor" Lo canta junto a Eva Luna, su mujer. Llevan juntos seis años y se casaron hace uno. Dice que les gustaría aumentar la familia, pero ahora no es el momento. Y aunque desde fueran parecen la pareja perfecta...tienen sus diferencias, como todas: "En maneras de expresar el amor, por ejemplo, somos súper diferentes. La manera en la que yo me comunico a distancia... soy muy intermitente. Y a ella no le gusta. Y yo estoy mejorando con eso porque sé que le hace feliz", dice el cantante. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de C A M I L O (@camilo)“ “