Bad Gyal, Camilo, Maluma y Morad, entre las novedades de la semana

Un viernes más os traemos lo último de lo último en cuanto a música se refiere. Estamos ya a las puertas de la primavera y eso se nota en las ansias de los artistas por mostrarnos los proyectos en los que han estado inmersos todo este invierno. Uno que tenía unas ganas inmensas y que por eso llevaba un tiempo anunciado la esperada llegada de su nuevo disco; es Justin Bieber. Esta semana los fans han tenido doble celebración: el 27 cumpleaños del cantante y ahora el inesperado estreno de "Hold on", la cuarta canción de su nuevo disco, Justice, que el cantante preveé sacar al mercado el próximo 19 de marzo (Día del Padre). ¿Vendrá con otro anuncio más?

Y siguiendo con nuevo material, Bad Gyal no podía no estar en nuestra lista. La catalana presenta "Pussy", su último lanzamiento antes de publicar su nuevo EP, previsto también para el próximo 19 de marzo y del que pocos detalles han trascendido. Este nuevo tema todavía no tiene videoclip. Alba continúa alimentando el hype y dice que habrá novedades al respecto el próximo lunes 8 de marzo. ¿Será ésta su particular declaración de intenciones en el Día Internacional de la Mujer?

De todas las novedades musicales de esta semana, la que encabeza la lista es lo nuevo de Camilo junto a su mujer Evaluna Montaner: "Machu Picchu". Lo sorprendente aquí es que, a pesar de todas las views acumuladas en Spotify y de colarse entre el top 5 de las tendencias de Youtube, la canción está siendo muy criticada por muchos peruanos. Cuando Camilo desveló el título del tema, sus seguidores en Perú se pusieron muy contentos, pero al desvelarse el contenido de su letra la cosa cambió radicalmente. ¿Qué paso exactamente? Pues que el single no rinde homenaje al Santuario Inca, ni hace referencias reales a él, por lo que las redes se han llenado de comentarios que han piden al cantante que retire la canción e incluso que el estado peruano le demande “por insultar la cultura inca”.

Otro que tampoco se ha desmarcado de la polémica, pero del lado de la crítica social es Morad. El rapero acaba de lanzar su nuevo tema "Seguimos", en el que podemos escuchar frases como: “Y tu padre facha me llamaría mena y yo pago los impuestos por lo menos” o “La libertad por desgracia ahora puede tener precio“. La canción que seguro ataerá a fans y detractores del artista viene acompañada de un vídeoclip dirigido por Iván Salvador. En él podemos ver a Morad en el barrio rodeado de la gente de su barrio, como de costumbre.

También te dejamos con lo nuevo de Natti Natasha, Dvicio, Maluma o J. Balwin, Kidd Keo entre otros. Para que empieces el viernes como te mereces: bailando y cantando al ritmo de tus artistas favoritos.

"Pussy" - Bad Gyal

"Machu-Picchu" - Camilo y Evaluna

"Hold On" - Justin Bieber

"Seguimos" - Morad

"Las nenas" - Natti Natasha Farina x Cazzu x La Duraca

"Aloha" - Maluma x Beéle x Rauw Alejandro

"Epiphany" - Dvicio, Nil Moliner

"Ma'G" - J. Balvin