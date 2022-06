La compositora Diane Warren, el director Peter Weir, la directora y guionista Euzhan Palcy y el actor Michael J. Fox (como premio humanitario Jean Hersholt) serán los galardonados en los Premios de los Gobernadores de la Academia de Hollywood (Governors Awards), también conocidos como los Oscar honoríficos.

La 13ª edición de los Premios de los Gobernadores se celebrará el 19 de noviembre de 2022 en Los Ángeles (EE.UU.), un evento discreto, que no se retransmite por televisión y reúne a unos pocos invitados para celebrar las carreras de personas que han contribuido al legado del séptimo arte.

Allí, Fox recibirá un premio especial que reconoce las contribuciones humanitarias de figuras destacadas del mundo del cine. Además de participar en títulos como Regreso al futuro, El secreto de mi éxito, Corazones de hierro o Doc Hollywood, el actor abrió en el año 2000 una fundación para investigar las causas y el tratamiento del párkinson que se ha convertido en la entidad principal de la materia.

"La incansable defensa de la investigación sobre la enfermedad de Parkinson de Michael J. Fox junto con su optimismo ilimitado ejemplifica el impacto de una persona para cambiar el futuro de millones", aseguró en un comunicado David Rubin, el presidente de la institución que cada año organiza los Oscar.

“Euzhan Palcy Diane Warren Peter Weir Michael J. Fox We're thrilled to be celebrating these artists at the Governors Awards on November 19, 2022. #HonoraryOscars https://t.co/LTAgj1j0NU “

Warren, la eterna nominada al Oscar a mejor canción

Los otros tres Oscar honoríficos recaerán sobre una compositora, un director y una cineasta. En el caso de Warren, la compositora ha estado nominada al Oscar a mejor canción original en trece ocasiones, la primera en 1987, aunque esta será la primera estatuilla que consiga llevarse a casa.

Es autora de temas como "Nothing’s Gonna Stop Us Now", "Because You Loved Me", "How Do I Live", "I Don’t Want To Miss A Thing" y "Til It Happens To You"; y ha colaborado con artistas de la talla de Beyoncé, Lady gaga, Celine Dion, Carlos Santana y Whitney Houston.