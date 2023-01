Hoy el cómico Jerrod Carmichael está en boca de todos. La expectación era enorme desde que se anunció que sería el presentador de los Globos de Oro 2023: todos esperaban que se saliera del guion, diera algún que otro palo o desvelara otro aspecto 'secreto' de su vida. Estoy aquí porque soy negro", dijo al principio, y tras un repaso a los escándalos y polémicas que han afectado a estos premios, soltó la primera 'perla. "Este espectáculo, los Globos de Oro, no se emitieron el año pasado porque la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que no voy a decir que fuera una organización racista, no tenía ni un solo miembro negro hasta que murió George Floyd. Así que hagan con esa información lo que quieran". El humor es un gran conductor y un excelente medio para hacer crítica o poner el dedo en la herida. Y él echó mano del humor para hablar del motivo que le llevó a aceptar este trabajo, por el que le han pagado 500 000 dólares, todo un dilema moral. "En un momento estás preparando té de menta en casa, y al siguiente te invitan a ser la cara negra de una organización en apuros. A veces la vida va así de rápido, ¿no?”.

Jerrod Carmichael recoge el testigo de Tina Fey y Amy Poehler, y ya forma parte de la historia de estos premios que celebran su 80º aniversario. "Su talento para la comedia ha entretenido y emocionado al público al tiempo que proporciona momentos que invitan a la reflexión que son tan importantes en los tiempos que vivimos", aseguraba hace un mes Helen Hoehne, la presidenta de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Jerrod Carmichael, el presentador de los Globos de Oro 2023 cropper

Todos pendientes de Jerrod Le hemos podido ver en películas como Malditos vecinos y Transformers: el último caballero, pero también ha creado y protagonizado su propia sitcom, bautizada con su propio apellido. Jerrod Carmichael se daba vida a sí mismo en The Carmichael Show, en la que también participaba la actriz Tiffany Haddish (Plan de chicas, Escuela para fracasados, Socias y enemigas). La propia NBC, cadena que acoge la retransmisión de los Globos de Oro 2023, fue la casa de esta serie durante tres temporadas hasta su fin en 2017. Jerrod Carmichael salta a la fama como presentador de los Globos de Oro 2023.

Así dijo que era gay 2022 fue un gran año para Jerrod Carmichael. En él vivió grandes alegrías profesionales, que se tradujeron en dos nominaciones a los Premios Emmy... ¡y una victoria! Debutó como presentador en Saturday Night Live y estrenó un nuevo especial de comedia para HBO, tras Love at the Store y 8, llamado Jerrod Carmichael: Rothaniel. Tanto su aparición en Saturday Night Live como Rothaniel -que es, por cierto, su primer nombre- tuvieron un gran éxito y fueron nominadas en los Premios Emmy, el primero en la categoría de actor invitado en una serie de comedia y el segundo como mejor guion de un programa especial de variedades. Perdió como actor invitado, pero se alzó con la estatuilla por Jerrod Carmichael: Rothaniel, un especial en el dijo que era homosexual. Lo hizo, dijo, desvelando un secreto muy especial. "Uno que guardé de mi padre, mi madre, mi familia, mis amigos y a ti. Profesionalmente, personalmente. Y el secreto es que soy gay”. ¿Qué sabes de Jerrod Carmichael?