La electricidad estrena 2023 y el nuevo tope al gas rozando los 6 euros/MWh

El precio de la electricidad estrenará 2023 con una subida, hasta los 5,85 euros/megavatio hora (MWh), unos cuatro euros más que en Nochevieja, conforme a la subasta celebrada en el mercado mayorista y el ajuste a abonar por los beneficiarios del tope al gas.



Esta subida, que rompe con cuatro jornadas consecutivas a la baja, en las que se llegaron a marcar dos mínimos anuales seguidos, coincide con la segunda etapa del "mecanismo ibérico", que limita el precio del gas destinado a generación eléctrica, y que este 1 de enero cambia su tope de los 40 a los 45 euros.

De no contar con dicha medida, el precio mayorista para este domingo sería de 31,1 euros/MWh, es decir, unos 25 euros superior, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) y del Mercado Ibérico del Gas (Mibgas).

El precio más bajo será entre las 00:00 y las 13:00

El precio medio final es el resultado de aplicar a los 6,7 euros/MWh registrados para Año Nuevo en el mercado mayorista el ajuste provisional que tienen que abonar los beneficiarios del tope al gas para compensar a las centrales que usan esa materia para generar electricidad, que estará en -0,85 euros.

Aunque no es habitual, el ajuste, en ocasiones, puede llegar a ser negativo, como ha sucedido en las jornadas anteriores, y volverá a repetirse el lunes. Por franjas horarias, y excluido el ajuste, la electricidad alcanzará su precio más bajo, 0 euros/MWh, entre las 00:00 y las 13:00 horas, y el más alto, 40,07 euros/MWh, entre las 21:00 y las 23:00 horas.



No obstante, que durante la mayor parte del día el precio sea de 0 euros no quiere decir que los consumidores con tarifa regulada -cuyos contratos están referenciados al mercado mayorista- vayan a disponer de la electricidad sin coste alguno, ya que la factura también está compuesta de costes fijos.



Una jornada más, Italia será una de las excepciones del Viejo Continente, con el MWh, de media, a 193,14 euros, en tanto que en el Reino Unido se pagará a 90,59 libras (unos 102,2 euros al cambio). En Alemania y en Francia, por el contrario, la electricidad se mantendrá en valores bajos, a 14,91 euros/MWh en ambos territorios. Por su parte, en Portugal, donde también se aplica la "excepción ibérica", el precio será el mismo que en España, país con el que comparte mercado.