Con hora y media de retraso han aterrizado este sábado en Madrid a las 19.45 horas los pasajeros del primer vuelo procedente de China tras implantar España controles sanitarios a estos viajeros, a quienes se ha revisado la documentación y tomado la temperatura.

Desde este sábado España ha puesto en marcha medidas de control sanitario a pasajeros procedentes de vuelos con origen en China, a quienes se somete a un control visual y de temperatura y a una prueba diagnóstica de infección activa por SARS-CoV-2, aunque las personas entrevistadas han explicado que solo se les ha tomado la temperatura.

Entre los familiares que han esperado en el aeropuerto a sus familiares se encuentra Vanesa, hermana de Israel, que trabaja en un laboratorio de una Universidad de Xian, y que regresa a España después de tres años debido a las restricciones de movilidad impuestas en el país asiático por la pandemia.

En estos momentos, explica Vanesa, no hay información oficial en China de lo que está ocurriendo con los contagios pero muchas personas del entorno de su hermano han sufrido la infección por la COVID-19.

Israel llega con cuatro vacunas puestas, sin embargo " mucha gente no se lo ha puesto" allí, explica Vanesa, quien ha tenido que informar a su hermano de las nuevas medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad.

En China, ha continuado, muchos ciudadanos, ante la sospecha de estar infectado, "se queda en casa" porque no desean ser derivados al hospital.

Los controles se mantendrán hasta el 15 de febrero

Tras señalar que su hermano tenía "unas ganas locas de venir a España", a pesar de que los precios de los billetes de las aerolíneas se han duplicado, añade que si él pudiera "no regresaría" pero no puedo si no encuentra trabajo en España.

Los controles se mantendrán hasta el 15 de febrero de 2023 y afectarán a los pasajeros de vuelos con origen en la República Popular China, de forma que los vuelos de otros lugares, como Hong-Kong, no se verán afectados.

Las tripulaciones, los menores de doce años y los pasajeros que lleguen a España en tránsito, siempre que no abandonen el aeropuerto y cuya estancia no sea superior a 24 horas, quedarán excluidos de estas medidas, adoptadas ante la preocupación por la evolución de la ola de contagios en China y la dificultad de hacer una correcta evaluación de la situación.