La OMS urge a China a compartir datos en tiempo real sobre la situación de la COVID-19 en el país

La Organización Mundial de la Salud ha pedido este viernes a China transparencia en el intercambio de datos de la nueva ola de COVID-19 que tiene en vilo al mundo. Urge al país asiático a que dé información en tiempo real.

La OMS ha señalado que este viernes tuvo lugar una reunión de alto nivel entre expertos de esta entidad y de sendos organismos de la sanidad de China para discutir sobre la ola de casos de COVID-19 en este país, que inquieta a toda la comunidad internacional.

