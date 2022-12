01:53

La relajación de las medidas en China ha supuesto un incremento muy elevado de los casos de coronavirus y, con ello, el aumento de la preocupación en el resto de países. Isabel Sola, codirectora del laboratorio de coronavirus del CSIC, ha explicado en el 14 Horas de RNE que es normal que se propague con rapidez al tratarse de una población "con muy baja inmunidad" y que no se ha enfrentado a una mayor circulación del virus. Y señala que, en estos casos, siempre es posible que se produzcan cambios y variaciones en el mismo, aunque no todavía no se sabe si eso podría aumentar su virulencia: "Nuestras vacunas conservan la potencia y la protección", ha indicado, haciendo referencia a las variaciones que ya ha sufrido anteriormente la Covid-19, por lo que, tranquiliza, "deberían seguir protegiéndonos bastante bien frente a la enfermedad severa".