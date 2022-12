Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Ucrania eleva a 16 los muertos en el último ataque ruso en Jersón

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha acusado este viernes a Ucrania de "prohibirse a sí misma negociar" para terminar con la guerra entre ambos países, una actitud "insual" y "extraña". "Todo conflicto termina con negociaciones en la vía deplomática, de una forma u otra, y nunca nos hemos negado a negociar", ha expresado a través de la cuenta de Twitter el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

“¿ President #Putin: Every conflict ends with negotiations on the diplomatic track, one way or another, and we have never refused to negotiate.



¿ It is the Ukrainian leadership that has forbidden itself to negotiate. This attitude is somewhat unusual, even bizarre. pic.twitter.com/oRxt5aBnnB“