Mujeres ajedrecistas: "Me dijeron que las chicas éramos peores"

Solo hay una mujer entre los 100 mejores ajedrecistas del mundo. Hay diferentes teorías que intentan explicar por qué hay tan pocas mujeres liderando los podios mundiales. Sin embargo, las profesionales lo tienen claro: se trata de una simple cuestión de estadística. Ellas se acercan menos a este deporte y a la competición, algo que algunos estudios achacan a los estereotipos de género y la discriminación.

Cuestión de datos

Las mujeres solo representan el 10,5% de los federados en España, aunque no es algo excepcional. Amyalli Auila Fraire era la única chica en su club de ajedrez en México. Fue campeona nacional en 2017 y actualmente es jugadora olímpica. No siempre se lo pusieron fácil. “En una ocasión le gano una partida a un compañerito y agarra una pieza y me la lanza", recuerda. Recuerda otras agresiones verbales de jugadores que, como ella, estaban aprendiendo. "Yo nunca les vi hacer esto cuando perdían contra chicos", sentencia.

Aunque siguen siendo menos, cada vez más mujeres se animan a jugar al ajedrez. En la categoría Sub 18 el porcentaje aumenta hasta el 18% del total. Cecilia Guilló es maestra FIDE y compagina los estudios universitarios con los campeonatos. Ella no se ha librado de los comentarios machistas. En un torneo hace unos años logró clasificarse en la fase mixta. A pesar de ello, en un inicio, no querían dejarla jugar contra los chicos. “Decían que las chicas éramos peores", le dieron como excusa.

““Decían que las chicas éramos peores"“

No es un pensamiento aislado, está enormemente extendida esa idea de que ajedrez y femenino no son compatibles. Incluso grandes genios de la historia de este deporte (y ejemplos a seguir de muchos jugadores) como Bobby Fischer y Kaspárov se pronunciaron en contra de la participación de las mujeres en él.