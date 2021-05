Ajedrez educativo, cuando crecer importa más que ganar

La creatividad y la capacidad de improvisación convierten a los y las ajedrecistas infantiles en adversarios temibles en las competiciones. En la hemeroteca brillan casos como los del estadounidense Bobby Fischer, la húngara Judit Polgár o los españoles Arturo Pomar y David Antón. En la infancia y adolescencia puja el momento vital, marcado por la curiosidad ante lo nuevo, junto a la reflexión sobre una experiencia lógicamente escasa, y esto tiene reflejo en el juego. Pero no todo es el rendimiento en competición. Son niños y niñas, y esto es prioritario.

Ante un tablero con innumerables posibilidades, las estrategias inéditas son un camino natural para una mente fresca. Pero lo que convierte a ese o esa ajedrecista en imprevisible, también lo hace vulnerable desde el punto de vista de su desarrollo como persona. Es preciso diferenciar el entrenamiento del proceso educativo en una fase crucial del crecimiento, la infancia. Y es aquí, si se aparca la presión competitiva, cuando el ajedrez se revela como un potente recurso educativo.

Entra en escena la inteligencia emocional: “Para jugar bien al ajedrez tienes que tener la mente funcionando en múltiples aristas, tienes que adivinar qué piensa tu rival, tienes que ponerte en la piel del otro”, explica a TVE Leontxo García, periodista especializado y miembro de la comisión de Educación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Este impacto ha sido constatado, señala: “Un estudio de la universidad de la Laguna compara alumnos ajedrecistas con alumnos que jugaban al fútbol y baloncesto supuestamente más apropiados para desarrollar habilidades socioafectivas, y el resultado fue al contrario, el ajedrez resultó más efectivo para desarrollar la inteligencia emocional”.

Educadores antes que ajedrecistas

“El ajedrez educativo pretende trabajar habilidades y destrezas en los niños, no que ganen una partida de ajedrez. Es lúdico, un juego, como la vida misma, tienes que anticipar qué va a pasar con las acciones que vas a realizar. Lo evaluamos como destreza, (buscamos) que el niño sepa trabajar el respeto o la concentración... no ponemos una nota que califica si juega bien o no”, puntualiza Verónica López vida, profesora de ajedrez educativo en el colegio madrileño de Santa Francisca Javier Cabrini.

Esta naturaleza formativa exige una capacitación específica en los profesores puesto que son docentes, educadores, antes que ajedrecistas. En 2015, el Congreso de los Diputados votó por unanimidad recomendar la inclusión del ajedrez en los colegios. Las Comunidades Autónomas, con las competencias en Educación, tomaron nota y desde entonces varias como Madrid, Galicia o Navarra han legislado la inclusión del ajedrez educativo como materia curricular. Tres años antes, en 2012, el Parlamento Europeo aprobó una medida similar.