Conmemorando el día internacional del ajedrez, nos hemos acercado a la Federación Andaluza de Ajedrez para conocer la actualidad de este deporte.

La FADA, como la mayoría de las entidades deportivas actuales, se creó en 1984 como una comisión gestora con un presidente: Rafael Cid. Daniel Escobar, presidente del comité de monitores de la FADA, nos cuenta: “En 1987, ocurrió el evento más importante del ajedrez a nivel mundial, que se celebró en España, el Kasparov vs. Karpov. En TVE, se retransmitieron todas las partidas”. A raíz de ese boom, en 1988, se estabilizó la federación oficial con todo lo que necesita actualmente un organismo público: una directiva, una asamblea, etc.

En el año 1995, el señor presidente cambió por el sevillano Ricardo Montecatine, que ha permanecido en el cargo hasta 2016. Tras él, el actual presidente es Francisco Javier Rubio.

“Todos los niños deberían ver el ajedrez como diversión , igual con cualquier otro deporte, pero, por desgracia, hay padres muy competitivos ”, se sincera. “Me he encontrado situaciones de niños que han salido destrozados [por perder una partida] y luego los padres han seguido ahí, torturándolos ”. La experiencia docente le hace ver que no merece la pena fustigar con la presión ni la rivalidad. “Ver la vida como si fuera una rivalidad es como vivir con orgullo y, al final, te acaba envenenando. Desde mi punto de vista, los niños tienen que ser felices y pasárselo bien”.

En las generaciones menos recientes, el primer contacto con el ajedrez siempre era gracias a un familiar aficionado al deporte. Sin embargo, ya han llegado las generaciones que, aunque no tengan conocidos ajedrecistas, se han interesado gracias a ver vídeos en Internet o series en las que se refleja el mundo del ajedrez. “Es curioso porque en la categoría Sub 10, apareció un niño que, de repente, le dice a los padres que ha visto por Internet un vídeo de ajedrez y que le ha gustado”, afirma Fran. “Cada vez salen más niños que les gusta el ajedrez y que juegan, precisamente, sin tener a nadie en la familia que se haya dedicado a ello”

“Cuando un niño pega un subidón tan grande, evidentemente, por detrás hay muchas horas de trabajo y de estudio”. Los monitores no pueden pasarles sus conocimientos telepáticamente. “Muchos padres parecen pensar: ‘Como este maestro ha sido campeón de España, seguro que toca a mi hijo con una varita mágica y lo hace campeón también’. Eso no funciona así”, recalca Fran.

¿Cuál es tu nivel de ajedrez?

El nivel de los ajedrecistas andaluces es bastante bueno. “En Andalucía, hemos tenido ya varios campeones de España y, de hecho, creo que es de las comunidades autónomas que más grandes maestros tiene.”

En el mundo del ajedrez, siempre se habla de un nivel aproximado basado en el sistema de puntuación Elo, unos puntos que otorga la Federación Internacional conforme se juegan torneos.

“A los ‘jugadores de cafetería’ es imposible realmente medirles su nivel”, comenta Fran. Los ‘jugadores de cafetería’ son las personas que juegan al ajedrez con sus amigos, pero que nunca han participado en ningún torneo ni forman parte de ningún club.

“Hay personas que no compiten y son muy buenas jugando al ajedrez.“

Hasta que no se entra en el mundo de la competición, “no se puede medir el nivel de juego de una persona”. Es por eso que hay adultos en torneos de niños. Como no han competido nunca, no tienen Elo, pero eso no significa que no pueda ganar a una persona que tiene experiencia previa en los torneos. “Hay personas que no compiten y son muy buenas jugando al ajedrez”.

Lo importante del ajedrez es que es un deporte que se puede disfrutar desde todos los niveles. “Presionarse y tener que demostrar ser más que nadie es una mentalidad completamente errónea”, reconoce Fran quien opina que lo que debe hacer la gente es divertirse.