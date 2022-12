El PP ha anunciado este martes en el Pleno del Congreso su respaldo a una proposición no de ley de Vox que se votará el jueves, que pide la reprobación y la destitución de la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como la supresión de su departamento.

Ha sido en un debate en ausencia de miembros del Gobierno y en el que la socialista Laura Berja ha considerado que no era necesario defender a Montero o a su Ministerio, pero sí las políticas de igualdad que han puesto en marcha los diferentes gobiernos socialistas porque gracias a ellas, ha dicho, "hoy la democracia es mejor".

La diputada Inés María Cañizares ha sido la encargada de defender la proposición no de ley presentada por Vox. "Proponemos ante esta Cámara la reprobación de la ministra de Igualdad e instamos al presidente a que suprima el ministerio", ha exigido la parlamentaria, quien ha definido el departamento de Montero como "innecesario" e "injusto".

La portavoz de Vox en el debate, Inés Cañizares, ha explicado que esta reclamación se fundamente en el hecho de que las iniciativas de Igualdad "perjudican el bien común". Además, ha criticado la "incompetencia demostrada" de Montero, su "persistente apología de la actividad sexual con y entre menores", sus "incisivos ataques a la separación de poderes y al Estado de derecho" o su "negligencia" en cuanto a la protección de las mujeres.

Según Vox, las leyes de Igualdad "vulneran los derechos fundamentales" En palabras de Cañizares, "todas las leyes que abandera este ministerio vulneran los derechos fundamentales" y "promueven una falsa igualdad". Vox también ha vuelto a criticar la Ley del 'solo sí es sí' por las rebajas puntuales de penas a agresores condenados que ha supuesto su entrada en vigor y ha exigido a los grupos parlamentarios que apoyaron dicha norma que se "retraten". La Fiscalía estudia si necesita unificar criterios ante la ley del 'solo sí es sí' tras la rebaja de condenas La diputada ha denunciado que, durante la gestión de Montero al frente del departamento, se han registrado "más de 150 víctimas de violencia intrafamiliar", unas 30.000 víctimas de delitos sexuales en 2020 y 2021, "muchas de ellas" protagonizadas por "manadas importadas". Por su parte, el grupo popular apoyará la iniciativa de Vox, como ha anunciado su diputada Margarita Prohens, quien ha defendido que el PSOE es "responsable" de que los que no creen que las políticas de igualdad y cuestionan la violencia de género "hoy se armen de argumentos para pedir la supresión del ministerio". "El PP no cuestiona aquellas políticas necesarias para las mujeres, si no que cuestiona a la señora Montero", ha aseverado Prohens, para quien la dimisión de la ministra de Igualdad "ya llega tarde" y es "cuestión de responsabilidad y dignidad". No obstante, ha reconocido que no comparte el contenido de la exposición de motivos que recoge la proposición registrada por los de Abascal. Por su parte, Ciudadanos, en boca de su diputada Sara Giménez, ha respaldado la reprobación de Montero, pero no así la supresión del Ministerio, por lo que ha presentado una enmienda que ahora está transaccionando con Vox, cuya propuesta también apoyará el jueves el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca.

El PSOE ha defendido la labor de los gobiernos socialistas Frente a este señalamiento, el PSOE ha respondido defendiendo las políticas públicas de Igualdad que, según ha explicado su portavoz, Laura Berja, es lo que han hecho "durante toda la democracia los gobiernos socialistas". Berja no se ha referido, así, en su discurso a la ministra Montero, más que para decir que no iba a defenderla ni a ella ni a su departamento porque "no es necesario". Sin nombrar en ningún momento al Gobierno de coalición, la diputada ha querido dejar claro que para llegar hasta aquí, a "una democracia de valores y no de varones", ha habido dos "protagonistas": el feminismo y el PSOE". "Mis compañeras de generación y yo somos herederas del mayor legado que ha dado el PSOE a la democracia: haber edificado la política de igualdad entre mujeres y hombres en toda España", ha enfatizado.