Todos los partidos parlamentarios han mostrado su apoyo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, ante lo que han calificado como "indecente" ataque de Vox de este miércoles, cuando una diputada de la formación de Santiago Abascal le espetó que "su único mérito" era haber "estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", para referirse a la relación personal de la ministra con el exdirigente de Podemos.

Para los portavoces de la mayoría de los grupos parlamentarios, "se cruzaron todas las líneas" con el ataque "machista" y las descalificaciones personales a la ministra de Igualdad.

La bronca tuvo lugar durante en el debate de los presupuestos del Ministerio de Igualdad, en el turno de portavoces, cuando la diputada de Vox Carla Toscano le recriminó a Montero que se atreviera a "insultar a toda la judicatura" por las rebajas de penas a condenados por abusos sexuales a raíz de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha pedido en una entrevista en el Canal 24 Horas que "no se disfrace la violencia política de bronca política en el Congreso" . Para Rosell, "no es solo indicencia, sino también violencia".

El rechazo de los grupos: "Se cruzaron todas las líneas"

Las críticas y censuras a Vox se han sucedido este jueves tanto en los pasillos del Congreso, como en el hemiciclo, donde se debatían los Presupuestos Generales del Estado.

En el pasilllo, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha señalado que con el ataque a Montero "se han cruzado todas las líneas de la decencia" y ha lamentado que se esté llegado a "unos límites" en insultos y descalificaciones "que nada tiene que ver con la política", sino que representa la "antipolítica"

00.23 min Patxi Lopez considera que se han "cruzado todas las líneas de la decencia" con los ataques a Montero

También el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha subrayado que con las "barbaridades" que se dijeron a Montero "se traspasaron todos los límites de la dignidad y la decencia". "¿Se imaginan que eso se le dijera a un hombre? Pues eso es precisamente el machismo", ha señalado, al tiempo que ha pedido que sea "un punto y aparte".

En la tribuna, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha calificado de "cacería" el ataque de Vox a Montero. Para el republicano, la formación de Santiago Abascal la critica "por ser mujer", de "izquierdas" y de "clase trabajadora". "Son dos clases de violencia: machista y de clase", ha insistido. Además, ha instado a la mesa a que "se haga valer".

En la misma línea ha ido el portavoz de Compromis, Joan Baldoví, quien ha denunciado que se permitan estas actitudes y que se dé el ejemplo a la ciudadanía "de que todo vale". Por eso, ha llamado a la Mesa del Congreso a tomar medidas y a ser más estricta cuando se insulte a alguien.

Para EH Bildu, el ataque de Vox es "miserable" e "indecente". En una entrevista en La Hora de la 1, el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha considerado que las descalificaciones "denigran más" a quien las emite que a quien van dirigidas.

03.03 min Matute, sobre los ataques a Montero: "Me parece miserable esa utilización de la política para entrar en ataques personales"

La diputada de Coalición Canarias Ana Oramas ha calificado de "infamia" el ataque de Vox y ha asegurado que "se traspasó una línea roja que no puede volver a pasar". "Las mujeres en España no llevamos el apellido del marido. Lo que hacemos bien o mal no está en función de con quién nos acostemos, amemos, o de quiénes somos hijas. (...) Todas las fuerzas de nuestro país tenemos que cerrar filas para que esto no vuelve a pasar, que estamos en el siglo XXI", ha advertido.