La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha calificado de “campaña de destrucción personal” el ataque de Vox de este miércoles en el Congreso de los Diputados que, según ha asegurado, "ha pasado algunos límites" y por lo que ha dicho estar "muy preocupada por el nivel de violencia que se está alcanzando" en España.

“Se ha pasado un límite que muchos rozaban”, ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha reconocido que las acusaciones de Carla Toscano asegurando que "su único mérito" era haber "estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", para referirse a la relación personal de la ministra con el exdirigente de Podemos, le hicieron sentir "emocionada y muy rabiosa".

Estas palabras de la parlamentaria de Vox provocaron una monumental bronca en el Pleno y, en las últimas horas, todos los partidos parlamentarios han mostrado su apoyo a la ministra, ante lo que han tildado como "indecente". Para los grupos parlamentarios, "se cruzaron todas las líneas" con el ataque "machista" y las descalificaciones personales a la ministra de Igualdad.

Uno de los primeros en mostrar su apoyo a Montero fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha reivindicado en un mensaje en Twitter la "política útil" como es, en su opinión, la aprobación de los Presupuestos, frente al "griterío de los que no ofrecen nada más salvo insultar". La titular de Igualdad también ha recibido el apoyo del Gobierno de su propio ministerio. En una entrevista en el Canal 24 Horas, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha pedido que "no se disfrace la violencia política de bronca política en el Congreso".

Y, ante esto, ha pedido "reflexionar": "La violencia política no es que alguien se levante y diga una barbaridad, sino que ha habido durante más de una semana una campaña que, desde sectores incluso progresistas, decían que éramos unas inútiles, que nos manda un macho alfa, que no sabíamos hacer leyes y al final se creen con suficiente legitimidad para pasar ese límite". Por ello, considera que el "ahora, lo importante es preguntarse cómo se ha podido llegar a saltarse ese límite".

Reconoce que es necesario hacer "autocrítica"

Sobre la ley del 'solo si es sí', ha reconocido que es necesario hacer "autocrítica", aunque ha pedido distinguir entre quienes "ejercen violencia política y quienes la reciben". "No se puede ser equidistante", ha asegurado.

En su opinión, "eso no quiere decir que quien recibe la violencia tenga que ser perfecta o no pueda cometer errores" y ha advertido de las consecuencias de esa violencia política. En ese sentido, ha puesto como ejemplo de ello la presión ejercida sobre anteriores ministras socialistas como Bibiana Aido y Leyre Pajín.

"El problema no es que me lo hagan a mí, es que la anterior ministra de Igualdad (Bibiana Aido) está viviendo fuera de España y ha sido injustamente tratada y lo mismo le pasó a Leire Pajín; tenemos que afrontar como sociedad el hecho de que a las mujeres se nos agreda por hacer política para que no vuelva a ocurrir", ha indicado Montero que ha hecho hincapié en la necesidad de "tomar conciencia de que no se puede ser equidistante entre el agresor y quien recibe esa violencia y sobre todo proteger al movimiento feminista".