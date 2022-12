En un vídeo grabado, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha asegurado que este tope global al crudo ruso "reforzará el efecto de las sanciones" contra el Kremlin que el bloque ha adoptado desde el inicio de la guerra y "reducirá aún más los ingresos de Rusia".

La alemana también ha destacado que "estabilizará los mercados energéticos globales" porque "permitirá que parte del petróleo ruso sea comerciado y transportado por mar por operadores de la UE siempre que se venda a un precio inferior al tope".

"Por lo tanto, este límite beneficiará directamente a las economías emergentes y en desarrollo y será ajustable en el tiempo para que podamos reaccionar a los acontecimientos de los mercados", ha dicho la presidenta de la CE.

“The EU agreement on an oil price cap, coordinated with G7 and others, will reduce Russia’s revenues significantly.



It will help us stabilise global energy prices, benefitting emerging economies around the world. pic.twitter.com/3WmIalIe5y“