El Kremlin ha respondido a la idea de fijar un precio límite para el petróleo ruso con la amenaza de cortar el suministro al país que lo adopte. Moscú ha calificado la medida de "absurda", y aseguran que "Rusia no suministrará recursos energéticos a los países que apoyen esta iniciativa", ha declarado su viceprimer ministro, Alexander Novak.

"En mi opinión, se trata de un completo absurdo", cita RIA Novosti a Novak, que ha comentado así la propuesta que Estados Unidos hará a los países del G7 de presentar un plan para limitar los precios del petróleo ruso. Ha defendido que si se introducen restricciones de precios, Rusia no suministrará petróleo, "porque no trabajaremos en condiciones de no mercado".

Para el viceprimer ministro ruso, la propuesta es una injerencia en los mecanismos de mercado de la industria petrolera, que según él "es la más importante para garantizar la seguridad energética del mundo". "Tales medidas solo desestabilizan la industria y el mercado", ha subrayado Novak.

Por último, Novak ha señalado que de llevarse a cabo dicha medida, los primeros en sufrir consecuencias serían "los consumidores europeos y estadounidenses, que ya pagan hoy precios elevados debido a los factores desestabilizadores que aceptan. En particular, las restricciones de las sanciones", ha concluido el viceprimer ministro ante los periodistas rusos.

01.30 min Los efectos del embargo del petróleo ruso en la economía