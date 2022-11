Unos 400 médicos y pediatras de los centros de salud madrileños, convocados por el sindicato Amyts, se han concentrado este lunes a las puertas de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria para decir "basta" y señalar que están "en una situación límite y muy agotados". Ocurre en el primer día de huelga indefinida, a la que están llamados 4.240 médicos de familia y 720 pediatras de los 430 centros de salud de la Comunidad de Madrid, en protesta por "la sobrecarga de trabajo, las agendas infinitas y la falta de tiempo para atender a los pacientes".

"La Atención Primaria está agonizando", ha denunciado María Justicia, delegada de Amyts, sobre un "maltrato" que ha achacado "la mala gestión, la baja financiación y el abandono" de la administración madrileña. La protesta ha contado con la participación de 400 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, y ha estado presidida por una pancarta en la que se podía leer "La Atención Primaria de Madrid se queda sin médicos" y el mensaje de "SOS Atención Primaria", escrito con letras rojas en el suelo.

La huelga arranca tres días después de que el mismo sindicato de médicos que ha impulsado esta movilización llegara a un acuerdo con el Gobierno regional para poner fin a la de las urgencias extrahospitalarias que empezó el 7 de noviembre.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha establecido para esta huelga unos servicios mínimos del 50%, lo que significa que para centros de salud con cuatro o más médicos serán de dos médicos de familia y un pediatra por turno. En los centros con menos de cuatro médicos habrá un médico y un pediatra por turno y, si no hubiera pediatra, se sustituirá por otro médico de familia.

"Hay veces que no son momentos para hacer las huelgas porque el perjuicio es todavía mayor si cabe para los ciudadanos" , ha señalado en declaraciones a los periodistas en una visita a las obras de la Puerta del Sol. "Lo que no podemos es saturar los hospitales. Por tanto, les pido seguir negociando con la Comunidad de Madrid, sentándose. Para ellos, desde luego, tenemos propuestas".

El Gobierno regional, en cambio, ha asegurado el seguimiento de los paros ha estado en torno al 30% (31% por la mañana, 29% por la tarde) y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha expresado su intención de "avanzar y tratar de llegar a un acuerdo" con los sindicatos, a falta de discutir "detalles técnicos" sobre el ratio de pacientes y el tiempo dedicado. Por ello, el comité de huelga esperaba una reunión a lo largo del día, pero finalmente la Consejería ha confirmado que no habría encuentro durante el lunes.

Posturas alejadas al inicio de la negociación

En el primer contacto el pasado viernes entre ambas partes para iniciar la negociación se constató que las posturas estaban muy alejadas, aunque dicen estar dispuestas a seguir avanzando para llegar a un acuerdo.

"De momento", explicó el comité de huelga, "no hay ni siquiera un pequeño acercamiento", y, aunque tampoco se dan por rotas las negociaciones, la gestión "a coste cero", sin inversión por parte de la Comunidad en Atención Primaria, dificulta la negociación. "En algunos puntos podría haber aproximación" pero como la Consejería de Sanidad parte de "un no rotundo a todo lo que suponga financiación", desde el comité de huelga no se ha pasado ni siquiera a valorarlos, ha explicado la portavoz del comité de huelga.

Según Amyts, Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en Atención Primaria de toda España y el Gobierno regional "incumple" los acuerdos firmados, en un “continuo maltrato” a los profesionales.

Desde la Consejería de Sanidad alegan que varias de las reivindicaciones del comité de huelga se están trabajando ya en el Plan Integral de Mejora de la Atención Primaria 2022-2023, que contempla una inversión de 200 millones de euros con medidas para la creación de 1.200 plazas de distintas categorías profesionales, mejoras salariales, digitalización de consultas y nuevas infraestructuras.

Además, recuerdan que, para el próximo año, la Comunidad incrementa un 22,2% la inversión en Atención Primaria hasta llegar a 2.444 millones de euros, 444 millones más que este año.

Así, según Escudero, el principal escollo ahora se encuentra en el ratio de pacientes al día. "Hay que hacer una valoración de toda nuestra Atención Primaria, porque encima no es un comportamiento homogéneo y hay centros atienden a muchos más pacientes", ha indicado el consejero, que ha advertido que esto "cambia la visión que tenía el Plan de Mejora de Atención Primaria porque la remuneración iba en la línea de la productividad por un sistema de módulos y hay que hablar de prolongaciones de jornada".

Uno de los temas centrales del conflicto es una falta de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría en la Comunidad que lastra el incremento de plantillas que ayuden a aliviar la sobrecarga de los trabajadores. Según la Consejería, sobre este problema, que recuerda que afecta al Sistema Nacional de Salud (SNS) en su conjunto, el Ejecutivo autonómico "ya está dando pasos", como la incorporación de profesionales extracomunitarios mediante la denominada Ley Omnibus. "Hay margen importante de negociación", ha dicho el consejero.