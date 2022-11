El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha alertado este domingo del "impacto devastador" que la violencia armada está teniendo en la comunidad LGTBQI+ y ha asegurado que las amenazas "van en aumento".

Biden ha afirmado en un comunidado que "sucede con demasiada frecuencia" que los lugares que "se supone que son espacios seguros de aceptación y celebración" se convierten en "lugares de terror y violencia".

"Debemos eliminar las desigualdades que contribuyen a la violencia contra las personas LGBTQI+. No podemos ni debemos tolerar el odio", ha apuntado Biden, quien insistió en la necesidad de "abordar la epidemia" de "la violencia armada en todas sus formas". El presidente de EE.UU. ha afirmado que él y su esposa Jill están "rezando" por las familias de las víctimas y por los heridos "en este ataque sin sentido".

“Jill and I are praying for the families of the five people killed in Colorado Springs, and for those injured in this senseless attack.



While no motive in this attack is yet clear, we know that gun violence has a particular impact on LGBTQI+ communities across our nation.“