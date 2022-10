Las autoridades de Carolina del Norte han comunicado que al menos cinco personas han muerto, entre ellos un agente de Policía fuera de servicio, por un tiroteo en el este de la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Según la alcaldesa de la ciudad, Mary-Ann Baldwin, el incidente provocó una masiva persecución que cerró parte de la capital de Carolina del Norte, Raleigh, y que permitió "contener" al sospechoso en un edificio de la zona y que más tarde fue detenido por las autoridades.

Al menos otras dos personas, entre ellas un agente de policía, han resultado heridas y trasladadas al hospital, ha explicado Baldwin en una rueda de prensa. "Debemos poner fin a esta violencia sin sentido en Estados Unidos", ha dicho durante una rueda de prensa, sin dar muchos detalles sobre el tiroteo.

El canal 'WRAL News' ha informado este jueves de que varias patrullas policiales y una ambulancia han acudido al lugar de los hechos en torno a las 17:30 hora local (21.30 GMT) y un hospital cercano ha confirmado que había recibido a varios heridos.

El principal sospechoso, que ya ha sido "contenido" por la policía, es un hombre vestido con ropa de camuflaje y que llevaba una escopeta de doble cañón. La Policía ha tardado aproximadamente tres horas desde que recibió la alerta hasta que logró detener al sospechoso.

Tras lo ocurrido, el Gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, ha hablado con la alcaldesa de la localidad, Mary Ann Baldwin, para mostrarle su apoyo y ha "dado instrucciones a las fuerzas del orden del estado para que presten asistencia".

“I have spoken with Mayor Baldwin and instructed state law enforcement to provide assistance responding to the active shooter in East Raleigh. State and local officers are on the ground and working to stop the shooter and keep people safe. - RC“