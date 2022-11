En Yemen, los largos años de guerra que han tenido como resultado la destrucción de hogares, la pérdida de vidas, el desplazamiento de miles de personas y el deterioro de las condiciones económicas y de vida, han afectado la salud mental de la población.

La clínica de salud mental de Hajjah atiende a unos 400 pacientes al mes. Entre 50 y 90 de esas 400 personas son primeras consultas..Los hombres representan alrededor del 70% de los pacientes que reciben en la clínica, lo cual refleja las dificultades que tienen las mujeres para acceder a los servicios de salud mental, algunas de las cuales podrían estar relacionadas con las restricciones sociales y familiares.

Las mujeres representan el 30% de los pacientes que reciben en la clínica. MSF

Las mujeres necesitan el apoyo de sus maridos o familiares para recibir el tratamiento. Como respuesta a esta situación, los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) trabajan para concienciar y destacar la importancia de la atención a la salud mental en las comunidades, impartiendo sesiones educativas periódicas en varios departamentos del hospital Al-Gomhouri para los pacientes, sus familiares y visitantes.

Colaboración con el Ministerio de Salud MSF ofrece un programa integral de salud mental en una clínica del hospital Al-Gomhouri de la ciudad de Hajjah, en colaboración con el Ministerio de Salud. El programa incluye atención psicológica, tratamiento psiquiátrico de trastornos mentales graves y sesiones grupales de psicoeducación. El programa incluye sesiones grupales de psicoeducación. MSF "Recibimos pacientes que sufren diversos trastornos de salud mental, con síntomas que van de leves a graves, como ansiedad, episodios depresivos, trastorno de estrés postraumático y problemas de conducta, y les proporcionamos atención psicosocial", explica Aura Ramírez, responsable de actividades de salud mental de MSF. “La mayoría de los pacientes requieren tratamiento psiquiátrico además de atención psicológica“ "Sin embargo, la mayoría de los pacientes llegan con afecciones graves, como depresión grave, psicosis y trastorno bipolar, que requieren tratamiento psiquiátrico además de atención psicológica. Estos pacientes representan entre el 70% y el 80% de nuestros pacientes".

Las alucinaciones y las voces de Fátima Fatima (nombre ficticio), de 33 años y madre de cinco hijos, sufría graves alucinaciones y oía voces constantemente que la hacían llorar, gritar y actuar de forma violenta con sus hijos. A veces, ni siquiera los reconocía. Fatima se divorció debido a su estado de salud mental y se fue de la casa de su marido en Saná a la de sus padres en Hajjah. Sus hermanos y hermanas la llevaron a una clínica para que recibiera tratamiento, pero la clínica cerró al cabo de un tiempo. Esto fue antes de enterarse de que había una clínica de MSF en Hajjah. La mayoría de las personas con problemas de salud mental en Yemen suelen buscar apoyo y tratamiento en una fase tardía. MSF “Yo era un caso perdido. Nadie me aceptaba. La mayor parte del tiempo me quedaba sentada en la oscuridad“ "No podía ser una madre para mis hijos, una hija para mis padres ni una hermana para mis hermanos y hermanas", dice Fatima. "Yo era un caso perdido. Nadie me aceptaba. La mayor parte del tiempo me quedaba sentada en la oscuridad, y era un verdadero dolor de cabeza para mi familia. Convertía su alegría en tristeza en cualquier ocasión". La mayoría de las personas con problemas de salud mental en Yemen suelen buscar apoyo y tratamiento en una fase tardía, cuando sus síntomas ya afectan a su vida y a la de sus familias. Esto se debe a muchos factores. Actualmente, Fatima está recibiendo tanto apoyo psicológico como tratamiento médico. MSF "Muchos pacientes no reconocen los primeros síntomas y solamente se dan cuenta de ellos en una fase posterior. Esto se debe en gran medida a la falta de concienciación sobre los trastornos mentales y la importancia del tratamiento", explica Muaadh Abdul-Ghani Al-Samawi, supervisor de la clínica de salud mental de Hajjah. Actualmente, Fatima está recibiendo tanto apoyo psicológico como tratamiento médico proporcionado por un psicólogo clínico y un médico del MHGAP, siglas inglesas del Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental. También participa en las sesiones grupales para mujeres organizadas en el Centro de Atención Diurna puesto en marcha por MSF en abril de 2022.

Centro de Atención Diurna El Centro de Atención Diurna ofrece atención psicológica y un programa de rehabilitación para pacientes con enfermedades mentales crónicas que han logrado la estabilidad gracias a su compromiso con el tratamiento. Les permite mejorar sus interacciones sociales y aumentar su funcionalidad. Mientras se encuentran en el centro, se anima a los pacientes a establecer una rutina. MSF El programa ofrece sesiones terapéuticas, recreativas y psicoeducativas para reestablecer las capacidades de los pacientes de modo que se puedan reintegrar en la sociedad. También les ayuda a recuperar algunas de sus habilidades, como el cuidado personal y la comunicación, sobre todo porque la mayoría de ellos ya no son capaces de realizar tareas cotidianas sencillas. Mientras se encuentran en el centro, se anima a los pacientes a establecer una rutina, a crear una estructura diaria y a adoptar algunas normas básicas de comportamiento que les ayuden a adaptarse a un marco social. “He recuperado la confianza en mí misma y ahora soy capaz de llevar a cabo mis actividades cotidianas“ "Estas sesiones me proporcionaron información y me ayudaron a confiar en mí misma. Me convertí en una mujer independiente después de haber dependido de otros durante tanto tiempo. He recuperado la confianza en mí misma y ahora soy capaz de llevar a cabo mis actividades cotidianas. Rezo, leo el Corán y hago ejercicio. También ayudo a mi madre y a mis hermanas en las tareas domésticas y cuido de mis hijos", dice Fatima.

El miedo y la ansiedad de Abdul Karim Abdul Karim, de 48 años, es padre de cuatro hijos. Perdió su capacidad para trabajar y mantener a su familia y se aisló tras vivir un suceso traumático. Empezó a sufrir miedo y ansiedad, en una medida extrema. “Estaba perdido y sentía que la vida ya no valía la pena“ "Empecé a dudar a todas las personas a mi alrededor. No confiaba en nadie. Para mí, todos eran mis enemigos. No quería estar cerca de nadie y dormía muchas horas", afirma. "Estaba perdido y sentía que la vida ya no valía la pena". Abdul Karim. MSF Los hijos y la esposa de Abdul Karim fueron quienes le ayudaron a poner fin a su sufrimiento. Su mujer lo convenció para que buscara algún tratamiento. Solía viajar más de 100 kilómetros desde Hajjah para ver a un médico en Saná, ya que en Hajjah y sus alrededores no había servicios de salud mental. "El psiquiatra me recetó un tratamiento, y solía ir a verlo una vez al año. El tratamiento y el transporte eran caros, y no podía pagarlos regularmente", dice Abdul Karim. "Cuando me enteré de que MSF ofrecía atención de salud mental en Hajjah, empecé a visitar la clínica cada mes y he estado yendo durante los últimos dos años".

"Este es mi segundo hogar" “He recuperado mi trabajo y mi vida ha vuelto a su cauce“ "Para mí, este es mi segundo hogar. Estas personas son mi familia", afirma Abdul Karim, que participa en las sesiones grupales para hombres en el centro de atención. "Me cambió la vida. Ya no soy la persona que era hace unos años. He recuperado mi trabajo y mi vida ha vuelto a su cauce. Después de haberme aislado durante tanto tiempo, empecé a dar paseos y a visitar a mis amigos y familiares. Asisto a estas sesiones tres veces por semana. Mi historia es la prueba viviente de que aún hay esperanzas". Abdul Karim asiste a estas sesiones tres veces por semana. MSF Aunque los pacientes de salud mental y sus familiares nunca pierden la esperanza de llevar una vida normal, la falta de servicios de salud mental en la mayoría de las ciudades y pueblos de Yemen priva a muchos pacientes de la oportunidad de recibir tratamiento, lo cual agrava sus condiciones de salud mental. Esto puede atribuirse al colapso del sistema sanitario y a la falta de apoyo para los programas de salud mental en los niveles de atención primaria de salud. "Recibimos pacientes de varios distritos de los alrededores de la ciudad de Hajjah, ya que nuestro centro y el departamento de salud mental gestionado por MSF en el hospital general de Abs son los únicos servicios de salud mental disponibles en la gobernación de Hajjah", comenta Muaadh.

Dificultades económicas en la gratuidad “Muchos pacientes dejan de acudir durante meses hasta que ahorran dinero para pagar el transporte“ "A pesar de que nuestros servicios son gratuitos, la distancia y la necesidad de pagar el transporte afectan a la capacidad de los pacientes para acudir a las citas y, en consecuencia, al tratamiento. Muchos pacientes dejan de acudir durante meses hasta que ahorran dinero para pagar el transporte, y esto repercute en las posibilidades de mejora. Actualmente, estamos estudiando la forma de facilitar el acceso a los servicios de salud mental para las personas que lo necesiten mediante consultas telefónicas", afirma. La necesidad de pagar el transporte afectan a la capacidad de los pacientes para acudir a las citas. MSF Por su parte, Aura destaca los logros alcanzados por el equipo a pesar de los grandes retos: "El 80% de nuestros nuevos pacientes se enteran de nuestras actividades y vienen a nuestra clínica en busca de tratamiento por recomendación de alguno de nuestros pacientes o de un integrante de la familia de alguno de los pacientes. Esto es muy gratificante para nosotros, ya que revela una apreciación de la calidad de la atención que ofrecemos en nuestra clínica". “Que hablen de sus sentimientos, que busquen tratamiento y apoyo psicológico y que se comprometan con él“ "Me gustaría dirigirme a las personas que están pasando por lo mismo y decirles que vuelvan a abrirse camino en la vida, que hablen de sus sentimientos, que busquen tratamiento y apoyo psicológico y que se comprometan con él. Vuestras vidas volverán pronto a su cauce, como lo hizo la mía", afirma Abdul Karim.