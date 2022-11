Nunca Máis, o movemento que cambiou a visión sobre os galegos

O 1 de decembro de 2002 Santiago de Compostela acolleu a manifestación máis multitudinaria das moitas que se celebran, por moi distintos motivos, na capital de Galicia.

E iso que a convocatoria fora feita con moi pouco tempo de adianto: o Prestige rachara en dous e afundira había pouco máis de dez días.

Unhas 200.000 persoas chegadas de toda Galicia berraron contra a xestión do sinistro. “Reaccionamos cabreados, co corazón, pedindo dignidade para Galiza”, continúa Rubido.

“Aquilo non era unha manifestación, era algo tan multitudinario que sobre pasaba a cualificación de manifestación”, di Xaquín Rubido , un dos portavoces da plataforma Nunca Máis, que agrupaba a máis de 200 asociacións e colectivos de diverso tipo .

A maiores, o primeiro de decembro chovía insistentemente. Porén, Compostela anegouse de milleiros de paraugas como non se lembraba. A catástrofe aguilloou a sociedade, que estoupou coma nunca antes o fixera.

Por primeira vez, Autopistas del Atlántico tivo que levantar as barreiras da peaxe ante a aglomeración de vehículos esperando entrar en Compostela e o discorrer polas rúas de Santiago, desde a Alameda ata a praza do Obradoiro, demorou horas.

“Mudou a visión dunha Galiza submisa a outra rebelde e activa. Preocúpanos que as novas xeracións coñezan o que pasou e que saiban afrontar as adversidades”, reflexiona Uxía Senlle.

As manifestacións tiñan un apartado artístico e festivo, pensado polo colectivo Burla Negra . “Eran mani-festa-accións”, resume Uxía.

Á manifestación de Santiago seguiron as doutras cidades galegas e tamén en Madrid (250.000 persoas) e Bruxelas.

Pulso aos gobernos de Aznar e Fraga

“Fomos quen de levantarnos, de organizarnos e decidir, e de levarlle o pulso aos gobernos de Aznar e Fraga. O pobo galego posPrestige e Nunca Máis é un corpo social que sabe que se se xunta, pode decidir. Nunca Máis é un faro no horizonte”, indica Xaquín Rubido.

Ao carón dos avances lexislativos e de medios para protexer o mar, Nunca Máis sinala entre as materias pendentes a necesidade de baixar aos restos do Prestige, somerxido a 3.500 metros, para inspeccionar o selado e posible corrosión do casco, que aínda garda 1.100 toneladas de fuel.