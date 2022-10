Judie, en cambio, no sabe dónde va a vivir ahora. Recuerda el peor momento, cuando tuvieron que sacar flotando a su vecino, inválido, en un colchón de aire. Su vivienda tiene más de 25 años y ninguna compañía quería asegurársela. Así que ahora depende de las ayudas federales, que tardarán meses en llegar...

Ian tocó tierra en este estado como huracán de categoría 4, de un máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson, el pasado miércoles en Cayo Costa, una isla frente a Pine Island, en el condado de Lee. Lo hizo con vientos máximos sostenidos de 240 km/h.

La Casa Blanca dio a conocer el sábado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizará una visita a Florida el próximo miércoles para comprobar los daños.

“On Monday, October 3, the President and the First Lady will travel to Puerto Rico.



On Wednesday, October 5, the President and the First Lady will travel to Florida. https://t.co/nqbJpkfIKi“