El huracán Ian deja a dos millones de personas sin luz en Florida

El huracán Ian ha perdido fuerza tras haber causado multitud de daños en Cuba y el suroeste de Florida, donde ha dejado a dos millones de personas sin luz con rachas de viento que superaron los 240 kilómetros por hora.

El potente temporal se ha degradado ya a tormenta tropical durante su tránsito por el centro del estado sureño de EE.UU., aunque todavía es capaz de hacer daño con "catastróficas inundaciones" y vientos racheados, advierten las autoridades estadounidenses.

De hecho, este jueves es imposible caminar por las calles de Florida porque las carreteras están convertidas en ríos y en ellas se acumulan más de medio metro de agua altura, e incluso en algunas zonas la altura llega hasta los tres metros.

Los daños en el litoral del Golfo de México, una zona turística y no muy densamente poblada, aun están por cuantificar, pero las imágenes televisivas muestran que han sido significativos, especialmente por las entradas del mar en la tierra a causa de la marejada ciclónica. Y es que Ian se ha comido las playas y ya no se ve ni donde comienza o acaba el puerto de Florida.