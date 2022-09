El huracán Ian de categoría 3 avanza a 20 kilómetros por hora con rumbo norte hacia la costa occidental de Florida (EE.UU.), en cuya península se esperan "vientos catastróficos" e inundaciones costeras "con peligro para la vida", según el último parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

“#HurricaneIan is expected to bring catastrophic flooding and life-threatening storm surge to large portions of the west coast.



Listen to your local emergency officials and heed all evacuation orders to keep your families safe. pic.twitter.com/Ar89IkH8JL“