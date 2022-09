El resultado de las elecciones en Italia celebradas este domingo apunta a que el país tendrá un gobierno formado por derecha y la extrema derecha y que por primera vez una mujer, Giorgia Meloni, la líder del partido más votado, Hermanos de Italia, será primera ministra.

El traspaso de votos de los socios de la coalición de derecha al partido de Meloni, la alta abstención, la caída de la Liga, el fracaso del Partido Democrático (PD) y la resistencia del Movimiento 5 Estrellas (M5S) en el sur son algunas de las claves de estos comicios.

Alta abstención: hartazgo y falta de alternativa

Antes de analizar los resultados políticos del voto hay que destacar el hecho que marca estas elecciones: la abstención ha sido la mayor en la historia de la República italiana. Un 36 % de los electores ha decidido quedarse en casa, 10 puntos más que en 2018 y una proporción superior a los resultados obtenidos individualmente por cualquier partido. El récord de abstención culmina una tendencia de los últimos años que revela un problema de fondo en el sistema político italiano.

"Los italianos ven a los partidos como indignos de confianza, oportunistas y que no rinden cuentas, y al final indistinguibles unos de otros", explica a RTVE.es Riccardo Alcaro, investigador del Istituto Affari Internazionali de Roma. "No ven que su situación mejore; no tienen una fascinación específica con ningún líder, salvo excepciones en algunos sectores; hay la impresión de que importa más la política de partido que la política democrática, y que quien está en el poder se preocupa por conservarlo y no por solucionar los problemas de los ciudadanos".

Jorge del Palacio, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, destaca que "elección tras elección, la abstención es mayor" y "los partidos y los parlamentos son las instituciones menos creíbles y peor valoradas".

"Desde 2013, además, los italianos votan como primera y segunda opción de gobierno a fuerzas con un carácter anti-establishment, el M5S en 2013 y 2018, con la Liga como segundo partido, y ahora a Hermanos de Italia. Son distintas maneras de expresar cierta posición crítica con los políticos tradicionales", añade el profesor de la URJC.

En estas elecciones, además, ha podido pesar también la falta de una alternativa clara a la victoria de la coalición de derecha que auguraban los sondeos y todos los análisis, lo que ha podido llevar a muchos votantes de izquierda a abstenerse.