El Movimiento 5 Estrellas (M5S) comparece en solitario en las elecciones del próximo 25 de septiembre en Italia. Las encuestas le dan en torno a un 12% de los votos, muy por debajo de los resultados de 2018, cuando fue el partido más votado.

Sin embargo, su tendencia durante la campaña ha sido la de remontar a costa del Partido Democrático (PD), y su líder y candidato, el ex primer ministro Giuseppe Conte, es muy popular, por lo que no hay que descartar que dé la sorpresa y pase a estar entre los partidos más votados.

El M5S que se presenta a estas elecciones ha cambiado mucho tras su paso por el Gobierno en esta legislatura, en la que primero se alió con la Liga de Matteo Salvini, después con el PD de Enrico Letta, y finalmente sostuvo al Ejecutivo "técnico" de Mario Draghi. La retirada del apoyo de los stellati a Draghi forzó su dimisión.

El día 25, los votantes decidirán si recompensan a Conte por su labor al frente del Gobierno en plena pandemia, y si les convence la conversión del M5S de movimiento contestatario en partido de gobierno.

Además, el M5S establece un tope máximo de dos mandatos para sus cargos políticos , por lo que muchos parlamentarios no podían presentarse de nuevo, pese a haber acumulado experiencia. Es el caso, señala Daniel Guisado, de Danilo Toninelli , ministro de Infraestructuras con Conte, o de Roberto Fico , presidente de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de escisiones, la más sonada ha sido la encabezada por su antiguo líder, el ministro de Exteriores Luigi Di Maio . Descontento por la retirada del apoyo a Draghi, Di Maio ha creado Compromiso Cívico , una formación que se presenta como centrista, pero a la que las encuestas no dan ni el 1% de voto.

No son solo las caras nuevas. Las escisiones y la experiencia de gobierno han provocado un cambio en el discurso del M5S y en sus electores.

Las bazas electorales: implantación en el sur de Italia y popularidad de Conte

El sistema electoral italiano perjudica a los partidos que, como el M5S, compiten en solitario. Una parte de los escaños se reparte de forma proporcional a los resultados, pero otra se asigna por sistema mayoritario (se lleva los escaños el partido o coalición con más votos), lo que beneficia a las coaliciones.

No obstante, el M5S cuenta con dos bazas: su fuerte implantación en el sur de Italia y la popularidad de Conte, que compite en estimación popular con Mario Draghi y con el presidente, Sergio Mattarella. La campaña se está centrando en su figura, prescindiendo incluso de los símbolos y colores habituales del partido.

El líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, con partidarios en un acto en Milán. EFE/EPA/Matteo Corner

Además, el M5S ha demostrado en anteriores convocatorias que es capaz de atraer en el último momento votos de los indecisos, que, según las encuestas, en estas elecciones suponen un 40 %.

"No creo que M5S obtengan los resultados de las últimas elecciones, pero no me sorprendería si aumentaran más de lo que le dan los sondeos y obtuvieran en torno al 20%", declara Della Porta.

La politóloga destaca que las encuestas siempre se han equivocado con los stellati, que sistemáticamente han obtenido en las urnas un 5 % más de lo que le daban los sondeos.