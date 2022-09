Balázs Orbán, director político del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha felicitado en la misma red social a los líderes de la coalición de derechas italiana (Giorgia Meloni, Matteo Salvini y Silvio Berlusconi) y ha apuntado que "en estos tiempos difíciles, necesitamos más que nunca amigos que compartan una visión y un enfoque comunes de los desafíos de Europa". Al final de su mensaje ha añadido: "Viva la amistad húngaro-italiana".

“¿¿¿Congratulations @GiorgiaMeloni, @matteosalvinimi, @berlusconi on the elections today! In these difficult times, we need more than ever friends who share a common vision and approach to Europe's challenges.



¿¿¿¿¿Long live the Hungarian-Italian friendship! pic.twitter.com/4PN2ZDEJoZ“