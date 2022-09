La coalición de derecha ha ganado las elecciones en Italia. La líder del partido de ultraderecha Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, se perfila como la próxima primera ministra - la primera mujer en el cargo- y su gabinete tendrá que hacer frente a una serie de retos que van desde la crisis energética que sacude a Occidente, pasando por el cumplimiento del plan de Reconstrucción y Resiliencia acordado con Bruselas, hasta el desafío de formar, por fin, un gobierno duradero para Italia.

El plan de resiliencia y los fondos europeos

La inyección económica proveniente de los fondos europeos para reparar los daños provocados por la crisis del Covid-19 depende del cumplimiento del conocido como Plan de recuperación y resiliencia de Italia, un documento acordado por Mario Dagui que marca las reformas e inversiones que el país pretende hacer y cuyo plazo vence pronto.

“El reto más importante, sea cual sea el gobierno que llegue al poder, es la continuación del plan de resiliencia, ya que los plazos vencen pronto, algunos de ellos en diciembre”, expone a RTVE.es Vincenzo Emanuele, profesor de ciencia política y miembro del Centro Italiano de Estudios Electorales. “Si gana la coalición de centro-derecha, el cumplimiento del plan será más problemático”, añade.

“Meloni ha sido muy crítica con el pacto para los fondos Next Generation, su partido no votó este paquete de ayuda en el Parlamento Europeo y, cuando se votó el plan de resiliencia de Dragui, el único partido que no votó a favor fue Hermanos de Italia”, expone a RTVE.es Cecilia Sottilotta, profesora de relaciones internacionales y política global en la Universidad de Roma.

Si sumamos subvenciones y préstamos, Italia es el país que más dinero va a recibir de estos fondos; en total, 191.500 millones de euros.