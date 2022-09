"La victoria de Meloni no me sorprende, me preocupa"

04:05

“La victoria de Meloni no me sorprende, me produce preocupación”, ha señalado en Las Mañanas de RNE Raffaele Simone, catedrático de la Universidad de Roma Tre y experto en extrema derecha. Ha explicado que los italianos tienen una base históricamente fascista y cuya ideología se ha visto fomentada a lo largo de los años por una gran disparidad de clase, por tener varias orientaciones regionales y por la defensa que hacen de la figura “del hombre fuerte o de la mujer fuerte, en este caso”. Simone cree que dentro de un mes, cuando se celebre el centenario de la ‘Marcia su Roma’, será cuando veremos “cómo se comporta la masa del partido de Meloni” y lamenta que el Partido Democrático no haya sido capaz de atraer al electorado más joven y menos favorecido.