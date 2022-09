Giorgia Meloni se sabía ya la protagonista de la noche electoral cuando llegó a votar apenas media hora antes de que cerraran los colegios en Italia. Lo hacía segura, sonriente, confiada de su victoria y con todos los focos sobre ella. Poco después, los primeros resultados ya confirmaban que esta romana de 45 años era la gran vencedora de los comicios. Meloni será previsiblemente la primera mujer en sentarse en el Palazzo Chigi, sede del Gobierno italiano, en lo que supondrá la culminación de una ambiciosa y precoz carrera política que comenzó cuando era solo una adolescente.

A los 15 años Meloni (Roma, 1977) llegaba al Frente de la Juventud, la organización juvenil del posfascista Movimiento Social Italiano. Pronto demostró su capacidad de liderazgo y su potencia dialéctica, y a los 19 ya era la responsable a nivel nacional del movimiento estudiantil de Alianza Nacional, el partido heredero del MSI.

Fue en aquel momento cuando Meloni atrajo el interés de la televisión francesa, que la entrevistó en uno de sus vídeos más repetidos y polémicos. Frente a las cámaras, no ocultaba su nostalgia por el pasado fascista. "Creo que Mussolini fue un buen político, todo lo que hizo lo hizo por Italia, algo que no se ha visto en los políticos de los últimos 50 años", decía.

Es solo una de las muchas vinculaciones entre ella y el partido que dirige, Hermanos de Italia, con la era fascista. Durante toda la campaña, ha evitado entrar a este tema, algo que no ha tenido demasiado difícil. Ni sus rivales en el centro o en la izquierda han aprovechado el flanco identitario para atacarla, ni en la mayoría de electores ha pesado excesivamente este asunto. Meloni ha recibido uno de cada cuatro votos con un discurso nacionalista, pero con un tono moderado en las últimas semanas, dirigido a tranquilizar a Bruselas y al poder económico.

Desde niña se crio sola con su madre Anna y sin padre, ya que este abandonó a su familia para irse a Canarias. Anna también militó durante décadas en el MSI, aunque aseguró que no había adoctrinado a Giorgia porque quería que la pequeña eligiera su propio camino. La joven siguió con su imparable ascenso dentro de Alianza Nacional. En 1998 fue elegida concejal en Roma y en 2004 presidenta de la sección juvenil del partido, por lo que se convertía en la primera mujer presidenta de una organización juvenil de derechas .

El salto al estrellato: "Soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre"

Pronto, el intento del Cavaliere de unir a toda la derecha en su Pueblo de la Libertad se vino abajo. Meloni salió de aquel Ejecutivo y se escindió del partido creando en 2012 Hermanos de Italia, una nueva formación heredera de Alianza Nacional y que tomaba el nombre del himno italiano. Mantuvo -y mantiene a día de hoy- en su logo la llama tricolor, presente en la tumba de Mussolini y en el logo del MSI.

En 2016 se presentó sin éxito a las elecciones a la alcaldía de Roma, mientras que en las generales de 2018 logró un 4,3% de los votos, lo que la situaba como el quinto partido del país. Su momento de gloria llegaría un año más tarde, cuando en uno de sus característicos discursos encendidos, pronunciaba unas palabras que se harían virales.

"Soy Giorgia, soy una mujer, son una madre, soy cristiana", declamaba desde el atril. Un dúo de DJ remezclaron el discurso con música electrónica en lo que se convirtió en uno de los vídeos más populares del país en 2019, con 12 millones de visitas en YouTube y sonando en las discotecas. "Esto no se hizo famoso porque Meloni lo pusiera en circulación, pero ella lo supo utilizar a su favor, aunque era una crítica, y le funcionó", explica a RTVE.es Steven Forti, historiador de la Universitat Autònoma de Barcelona especializado en el estudio de la extrema derecha.

Aquel vídeo supuso el salto a la fama de su figura y de su discurso "contra el pensamiento único" que controla supuestamente la izquierda, una defensa de los valores conservadores, católicos y nacionales de Italia.

En España, Meloni fue conocida especialmente a partir de su discurso durante la campaña de las elecciones andaluzas el pasado junio. En un acto con Vox, gritaba a un enardecido público: "Sí a la familia natural, no a los lobbies LGTB; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista; sí a las fronteras seguras, no a la inmigración masiva".