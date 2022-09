España necesita 15.000 camioneros: "Ya hay mujeres que se quitan el miedo pese a los prejuicios"

Sólo un 2% de mujeres se dedican al sector del transporte en España. En Europa, los datos no son muy superiores: en Italia hay un 7% y en Alemania un 5% de presencia femenina al volante. "Hay muy pocas mujeres camioneras en España. ¿Por qué? Es una gran pregunta. Creo que se debe mucho a la falta de referentes. Si en la imaginación de las niñas, cuando deciden qué quieren ser de mayores, no hay una figura de lo que es una mujer camionera -y hasta ahora apenas había- es muy difícil", asegura Myriam Torrecilla, responsable de 'Man Truck & Bus'.

“Las niñas no sueñan con ser camioneras de mayores“

Según un estudio de la consultora Transport Intelligence, se calcula que faltan unos 400.000 camioneros para cubrir las necesidades actuales en Europa. Sólo en Reino Unido la carencia de transportistas asciende a 76.000 de puestos de trabajo. Además se trata de un mercado que, en la actualidad, no consigue atraer ni a las trabajadoras ni a los jóvenes pese a la necesidad laboral de la economía española que necesita 15.000 puestos de trabajo. Asimismo, la desigualdad de género en el gremio es patente, como demuestran los datos.

Oficio masculino y estereotipos negativos El camión se ha considerado siempre como un oficio masculino. En realidad, se ha utilizado incluso "camionera" como un insulto hacia las mujeres. Al volante, ellas son una minoría pero, ¿a qué entorno se enfrentan cuando trabajan en la carretera? "Me lo he tenido que ganar porque he tenido que demostrar que puedo hacer lo mismo que ellos. Pero a mí, al principio, me mandaron hasta a fregar platos porque le estaba quitando el puesto de trabajo a un hombre", cuenta Mónica Sanz, camionera en Mercabarna, que reparte fruta y verdura por mercados y tiendas de Barcelona. "Me mandaron a fregar platos porque le quitaba el trabajo a un hombre" Los estereotipos peyorativos sobre las camioneras, que se utilizan comúnmente en la sociedad, han afectado al hecho de que la imagen que se proyecta sobre la mujer que conduce transporte de larga distancia esté muy sesgada hacia lo negativo. "Los clichés que hoy en día hay sobre las mujeres camioneras son que somos personas rudas y masculinizadas, pero yo creo que no tiene nada que ver con la realidad. En la vida real, las mujeres camioneras somos gente normal, altas, rubias, bajas... Hay de todo", asegura Lorena Lobo, camionera. "Los clichés apuntan a que las camioneras somos mujeres rudas y masculinas pero no tienen que ver con la realidad " "La sociedad tiene estereotipos negativos marcados sobre la figura de la camionera, pero nada más lejos de la realidad. Yo me he encontrado con mujeres maravillosas. Cada una es como es", coincide Miriam Torrecilla. La imagen fija que tradicionalmente ha proyectado la sociedad sobre la mujer camionera como un modelo 'macho' que incluso implica necesariamente una orientación sexual lésbica, ha delineado los contornos de un estereotipo que está lejos de la diversidad real y que sigue pesando sobre nuestro imaginario. "Aunque la sociedad tenga estereotipos muy marcados sobre la mujer camionera, cada una es como es "

Becas que subvencionan gran parte del carnet Sin embargo la crisis en el transporte, que padece una grave falta de personal, está haciendo que desaparezcan estos prejuicios. Lorena Lobo antes que camionera era cajera de un supermercado. Aprovechó una oportunidad que le ofreció la empresa 'Man Truck & Bus Iberia' para reinventarse. La compañía de camiones ha creado diez becas dentro del proyecto 'WoMan' para promover una mayor presencia femenina en un trabajo que está copado por los hombres. "Ofrecieron unas vacantes internas. Las compañeras me animaron a lanzarme, no me lo pensé y me presenté", asegura Lobo, que reparte mercancía por España. La crisis de los conductores de camión también alcanza a España: se necesitarán 15.000 los próximos tres años La compañía sufraga gran parte de los costes, aportando el 70% del carnet C y E y el Certificado de Aptitud Profesional (CAP). El reto es ayudar a cerrar la brecha entre hombres y mujeres y aportar una solución a la falta acuciante de conductores profesionales. "Las becas están dirigidas a mujeres que quieran entrar a conducir, queremos poner a mujeres en la carretera. Además, así ayudamos al sector porque hay una gran necesidad de puestos de trabajo en España de conductores profesionales", explica Torrecilla. “Queremos poner a mujeres en la carretera. En España, hay una gran necesidad de conductores profesionales “ Aunque también hay otras vías. En el caso de Sanz, su dedicación a conducir un camión tuvo como origen una tradición familiar: "Mi padre ya empezó repartiendo por Barcelona con carros y caballos. Han sido mi padre, mi abuelo, mi hermano y yo. La tradición dura hasta el día de hoy. Es un trabajo hereditario". La necesidad de ocuparse del negocio de sus progenitores es una de las razones más comunes por las que una mujer se pone detrás de volante de un transporte de gran tonelaje.