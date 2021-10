En el corazón de Mercamadrid, la mayor plataforma de distribución del país, descansan cientos de camiones. Algunos vienen del extranjero, otros están de paso en sus rutas locales. Al volante, nadie menor de 30 años.

"Faltan jóvenes porque hay que dedicarle muchas horas y estar todo el día en el vehículo. Llega tu fin de semana y siempre hay algo que hacer, no se respetan las horas de descanso", nos cuenta Francisco, que lleva más de 20 años como conductor.

Junto a él recorremos la zona. Su historia es ya una excepción. Un hijo de camionero que tomó el relevo de su padre. Ahora los jóvenes no cubren las vacantes, ni siquiera con la reducción de la edad legal para presentarse al carné de camión.

Un cambio en la normativa permite sacarlo con 18, sin necesidad de esperar a los 21. Pero las principales asociaciones advierten de que no es suficiente. Faltan incentivos, sueldos que compensen el sacrificio y mejores condiciones en los centros de carga. La situación empieza a provocar una "guerra" entre empresas que pujan por conseguir a los camioneros que ya están en el mercado.

Un problema que viene de "hace años"

"Al final es un robo entre empresas para poder actualizar sus necesidades. Es un problema que viene de hace años pero que se está dando ahora con mayor intensidad", indica José María Quijano, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.

¿Podría esa escasez afectar al abastecimiento básico como estamos viendo estos días en Reino Unido? "Claro que se puede dar esa situación, no a corto plazo, pero esa casuística podría darse", advierte Quijano.

Al continuar nuestra ruta entre dársenas y almacenes, todos los conductores que encontramos en el camino coinciden en que la rebaja de los sueldos es uno de los principales problemas. Pero también las ingratas agendas que les obligan a pasar hasta 20 días fuera de casa para optimizar los recursos al máximo.

"Ya no es cuestión de sueldos, sino de condiciones. Yo estoy 12 días fuera y 4 en casa. Aquí no existe la conciliación familiar", apunta David, que lleva 5 años en el sector. Su compañero Orlando, también pide unas condiciones "más humanas". "Perder el crecimiento de tu hijo no tiene precio", lamenta.

Y mientras la demanda aumenta, el descontento de los conductores de camión crece en todos los países. La consultora Transport Intelligence calcula que en toda Europa faltan unos 400.000 camioneros para cubrir las necesidades actuales. Un mercado que tampoco ha conseguido atraer a las trabajadoras. Se estima que solo 1 de cada 6 camiones en España es conducido por una mujer.