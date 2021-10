El Gobierno británico ha ordenado a los conductores de camiones cisterna del Ejército que se preparen para intervenir si la crisis provocada por el desabastecimiento en los gasolineras así lo requiere.

Los chóferes militares -que recibirán un adiestramiento de emergencia- transportarán la gasolina a las estaciones de servicio "donde más se necesite y para dar mayores garantías de que el suministro de combustible sigue siendo robusto", informó el Ejecutivo en un comunicado.

El ministro de Empresas, Energía y Estrategia Industrial, Kwasi Kwarteng, realizó la demanda a las Fuerzas Armadas británicas horas después de que el Ejecutivo hubiese dicho que "por el momento" no se preveía activar a los militares para paliar la escasez de transportistas disponibles en el sector.

"Esta noche, los conductores de camiones cisterna del ejército británico se pondrán en estado de preparación y se desplegarán si es necesario para entregar combustible. Si bien la industria de los combustibles espera que la demanda vuelva a niveles normales en los próximos días, es correcto que tomemos esta medida de precaución", ha indicado el ministro en Twittter.

