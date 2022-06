Nos habéis enviado a nuestro servicio de WhatsApp un mensaje que anuncia una nueva convocatoria de paro indefinido en el sector del transporte a partir del lunes 27 de junio. No es cierto. La Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte ha confirmado que el día 26 se decidirá si tendrá lugar o no. Hasta la fecha, no hay confirmación.

En WhatsApp y redes sociales se está difundiendo un mensaje bajo el título: “Paro indefinido 27 junio sector transporte”. El texto describe las dificultades de la situación que atraviesan los camioneros, describiéndoles como un colectivo que se sacrificó durante la pandemia, y pide a “todos los sectores” que se unan a la movilización, animando a una “huelga general”.

En el momento de redactar este artículo, 24 de junio, este posible paro indefinido general del sector del transporte no está confirmado. Así lo ha expresado la Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte a través de una publicación de Facebook después de la difusión en redes de esta supuesta convocatoria. “Nosotros no hemos fijado fecha sobre la reactivación del Paro (sic), tenemos una consulta el próximo día 26 de junio con los transportistas y conductores para votar esa decisión”, exponen.

No obstante, la Plataforma dice no descartar que “dicha reactivación sea una realidad en los próximos días”. La organización ya comunicó el día 16 mediante nota de prensa que se había reunido con el Ministerio de Transporte con el objetivo de exponer reivindicaciones como “la jubilación a los 60 años o el reconocimiento de enfermedades y accidentes profesionales”, entre otras.

La Plataforma hace referencia exclusivamente al término “paro”, y por tanto a una iniciativa de la patronal. No utiliza el término huelga, referido a una convocatoria realizada por los trabajadores, ni llama a la “huelga general”.

Recordemos que el sector ya convocó un paro indefinido el pasado 14 de marzo en protesta contra la subida de los precios de la energía y el gasóleo a raíz de la guerra en Ucrania. Por eso el mensaje de Whatsapp habla de organizar algo “más fuerte que la otra vez”. Aquel paro se prolongó durante 19 días hasta el momento en el gobierno y la Plataforma llegaron a un consenso: articular una ley que garantizara la rentabilidad de su trabajo, es decir, cubrir los costes de su actividad. Esta continua sin estar vigente en la actualidad.

La convocatoria de paro indefinido del sector del transporte no está confirmada a día 24 de junio. Cuidado con las convocatorias que te llegan por Whatsapp o por redes: trata de confirmarlas en el sitio de su presunta fuente original.