En las últimas horas hemos visto en redes sociales mensajes que continúan afirmando que en Toledo se ha detectado el primer caso de cólera desde 1979. No es cierto. El Ministerio de Sanidad lo ha desmentido y ha aclarado que la menor afectada sufre una gastroenteritis.

“¡Alerta sanitaria! Toledo detecta el primer caso de cólera en España desde 1979”, leemos en un tuit publicado en la madrugada del 23 de junio. “Primer caso de cólera autóctono desde 1979”, expone un segundo mensaje. Incluso observamos publicaciones que hacen referencia a los principales “síntomas del cólera” y añaden que se trata de “la enfermedad que ha vuelto a aparecer en Toledo después de más de 40 años”.

El pasado miércoles, la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Madrid, Elena Andradas, expuso durante unas jornadas la existencia de "un caso de cólera diagnosticado en la Comunidad de Madrid” el viernes 17 de junio (min. 11:57). La persona afectada es una menor de edad que acudió a un centro hospitalario de Madrid con problemas gastrointestinales tras consumir agua no tratada en una finca ubicada en la provincia de Toledo. Los análisis realizados detectaron Vibrio cholerae, la bacteria que causa la enfermedad del cólera.

Sin embargo, ya te contamos en Rtve.es que el Ministerio de Sanidad ha desmentido que se trate de cólera por la ausencia de la toxina que causa la enfermedad. Los estudios microbiológicos realizados por el Instituto de Salud Carlos III exponen que la menor sufre una gastroenteritis causada por el agente patógeno Vibrio cholerae 01 no toxigénico. Es decir, si la bacteria no produce esta toxina se denomina Vibrio cholerae no toxigénica y, por ello, no se consideran casos de cólera. Es decir, la menor afectada no padece esta enfermedad infecciosa intestinal como expresan algunos mensajes publicados en Internet. Aquí puedes leer toda la información que la Organización Mundial de la Salud recoge sobre el cólera.