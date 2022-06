Un vídeo de un avión que se acerca directo al centro de una gran nube lenticular de apariencia tormentosa ha recibido miles de retuits y “me gusta”. Es una imagen generada por ordenador, como se concluye de un análisis detallado y la consulta a los expertos.

El vídeo lo encontramos compartido en redes sociales como Twitter, Instagram o TikTok. En Twitter, una sola cuenta que lo ha borrado después (@cienciaymas_) ha conseguido con la grabación más de 3.000 retuits y 18.000 me gusta. En los siete segundos que dura vemos un vehículo que circula por una carretera con la gran nube a su derecha. En el aire, cruzando sobre él de izquierda a derecha, se observa un avión que va directo hacia ella. Los comentarios que acompañan a este vídeo hablan indistintamente de “tornado” y “nubes lenticulares”.

En TikTok, la cuenta @naturaldisasters_worLd lo ha compartido pero reconoce en los comentarios que el vídeo “no es real”. La mayoría de las respuestas cuando se publica la imagen son de incredulidad y van en la misma dirección.

Captura que muestra un comentario de la cuenta que comparte el vídeo en TikTok explicando que el vídeo no es real VerificaRTVE

Una de las publicaciones con más visualizaciones es la de la cuenta de Instagram @spaceinnutshell. Encontramos que en las reacciones al contenido se dice que el vídeo es falso al menos 21 veces y se utiliza el término CGI (siglas en inglés de imagen generada por computadora) en más de diez ocasiones.

Captura de los comentarios al vídeo publicado por la cuenta spaceinnutshell diciendo que es falso VerificaRTVE

Nuria Seró, física y meteoróloga de RTVE, explica que lo que vemos en el vídeo no es un tornado, sino una “supercélula”. Albert Barniol, responsable del departamento de Meteorología de RTVE, aclara que no hay tornados de esas dimensiones y que una supercélula convectiva tiene unas características muy distintas a las de un tornado: “Su velocidad y los vientos que genera son importantes, pero no tanto”. No obstante, sí que cabría esperar lluvia intensa, granizo y viento en la zona bajo la supercélula, según Barniol.

Este experto sostiene que “este tipo de nube sí sucede”, pero que eso no quita que la de la foto en concreto pueda estar recortada de otro sitio. Sobre la aeronave que aparece al fondo, añade que “si hubiera una supercélula como esa cerca de un aeropuerto, desviarían a los aviones por las fuertes corrientes de viento y el granizo desplazándose a grandes velocidades en su interior. Sería muy peligroso volar ahí”.

Observando el material con detenimiento vemos que la nube, que está girando, lo hace en un bucle de aproximadamente un segundo, lo que permite apreciar que ciertos elementos se repiten. Mientras, el resto de elementos del vídeo, como el coche o el avión, se mueven de forma natural. Puedes verlo tú mismo fijándote en una mancha negra que aparece y desaparece del mismo lugar dentro de la nube, como hemos marcado en el círculo rojo.

Capturas del vídeo con una mancha que se repite cada segundo rodeada VerificaRTVE

No apreciamos movimiento en las plantas que hay a ambos lados de la carretera y la sombra del coche también debe hacernos sospechar. El sol se encuentra detrás de las nubes, pero la sombra que aparece a la izquierda del vehículo hace indicar que la luz le está llegando desde el costado derecho y no de frente, lo que provocaría una sombra más alargada que veríamos en la parte posterior del auto.