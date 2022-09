El líder de la oposición y del Partido Popular, Alberto Nuñez-Feijóo, ha abierto este miércoles la posibilidad de apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez en la activación del impuesto a las eléctricas "si hace la misma propuesta que la Comisión Europea". En una entrevista en 'La Sexta', Feijóo ha señalado que la medida presentada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no es la misma que la planteada por el Ejecutivo español.

"El Gobierno está gravando la facturación de una compañía, no los beneficios", ha dicho el político gallego tras asegurar que "Von der Leyen habla de beneficios extraordinarios, no está hablando de facturación", lo que considera "una diferencia sustancial entre lo que propone Europa y lo que propone España".

Durante la entrevista, Feijóo ha hecho énfasis en reducir la factura de los consumidores y no en aumentar los beneficios de las arcas del Ejecutivo: "El objetivo del Gobierno es recaudar un dinero para que después él reparta lo que considere oportuno", ha señalado.

Por tanto, pide cambiar esta orientación de la medida, asegurando que Sánchez tendrá su apoyo si consigue que las eléctricas "ayuden a que se reduzcan los recibos de los consumidores".

La propuesta del PP

Núñez-Feijóo ha asegurado que no apoyaran la actual propuesta del Gobierno porque tiene serias dudas de que su texto prospere ante un recurso constitucional de las eléctricas: "El impuesto del Gobierno y la tasa de la Unión Europea son absolutamente distintas. No se está gravando los beneficios, sino lo que facturan las empresas. No es lo mismo recaudar para la hacienda pública que bajar para los vulnerables un porcentaje en su recibo de luz", ha explicado. En otras palabras, ha indicado que no es lo mismo gravar un impuesto sobre "lo que usted vende que sobre lo que gana".

Por su parte, según defiende su líder, para el PP "la forma no es que el estado siga recaudando, sino que esas tasas especiales vayan directamente a bajar el recibo a los clientes". "Todo aquello que sea rebajar el recibo de los clientes al PP le interesa, todo lo que sea incrementar la recaudación del Estado nos parece que es un error" ha resaltado.

Si Feijóo fuera ahora el presidente, ha explicado que él intentaría restablecer buenas relaciones con Argelia, establecer un precio máximo de la energía hidráulica, nuclear y renovables, y le pediría a las eléctricas que le redujeran los precios a sus clientes sin ningún beneficio para el Gobierno, que tendría que compensarles esa reducción.