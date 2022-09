El plazo legal para que el CGPJ proponga sus dos magistrados para renovar el Tribunal Constitucional vence este martes, 13 de septiembre, el plazo establecido en la reforma de la ley impulsada por el Ejecutivo, sin haber arrancado siquiera las negociaciones entre los bloques conservador y progresista del Consejo, que mantendrán su primera reunión este viernes, y con la incertidumbre de qué postura adoptará Moncloa tras el incumplimiento de la ley.

Según fuentes del Consejo a RTVE, la comisión negociadora del sector conservador ha comunicado a la otra parte que esta semana, por motivos de agenda, no podían reunirse y finalmente han comunicado a los progresistas que lo harán el viernes de manera telemática.

En esta situación, es imposible cumplir con el plazo marcado por la ley, algo que ya se intuía desde la pasada semana. Y es que los vocales del sector conservador amenazaron primero con bloquear los nombramientos y, después, señalaron que no se sentían vinculados por la fecha límite del 13 de septiembre, cuando el Ejecutivo es el primero que no cumple con la legalidad al llevar casi cuatro años con un CGPJ en funciones y limitado sin poder hacer nombramientos, según señalaron a Efe fuentes próximas a los conservadores.

Sin acuerdo posible en plazo, el Pleno se limitó a fijar el pasado jueves las normas para la elección de los dos magistrados que por turno corresponde, que se sumarán a los dos del Ejecutivo.

Los bloques dieron el primer paso hacia la negociación nombrando a los representantes que se reunirán en los próximos días para arrancar con las conversaciones, si bien no hubo ningún encuentro, tan solo una comunicación vía telefónica.

El bloque conservador ha designado a José Antonio Ballesteros y Carmen Llombart (de los más críticos con e Gobierno) como interlocutores para intentar acercar posturas con los progresistas, que serán representados en el diálogo por Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Los vocales progresistas insisten en que están "dispuestos en cualquier momento" para reunirse "con los candidatos sobre la mesa y con la intención de buscar el consenso", mientras que los conservadores señalan que "aun está todo en una fase muy inicial".

A la espera del viernes, las fuentes no se atreven a pronosticar tampoco cual puede ser el calendario a seguir, porque subrayan que los tiempos los marcará el propio Consejo dejando claro, añaden, que la fecha es un problema del Gobierno.

Al respecto, a última hora de la noche, los conservadores informaron, según recoge Efe, de que en la primera reunión prevista este viernes por videoconferencia no se ha consensuado un contenido en concreto , aunque es previsible que gire en torno a las bases sobre cómo debe desarrollarse el diálogo entre los vocales.

El Gobierno confía en que el CGPJ nombre a sus candidatos en "unos días"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha expresado su confianza en que en "unos días" el CGPJ nombre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le compete designar, restando importancia al hecho de que no los haya efectuado este 13 de septiembre, como fijaba la ley.

Llop ha asegurado que el Ejecutivo esperará al Consejo para nominar a sus dos candidatos para completar la renovación de los cuatro magistrados del TC cuyo mandato caducó el 12 de junio, si bien ha rehusado precisar hasta cuándo está dispuesto a esperar.

"El Gobierno no contempla otro escenario que no sea que el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que tiene una posición institucional, no proceda a nombrar a los magistrados del TC cumpliendo la ley", ha dicho Llop en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Llop ha señalado la "altísima responsabilidad" de los vocales del CGPJ, su "posición institucional" y ha instado a que se les "deje trabajar" para lograr el consenso sobre "un órgano que no solo afecta a la trascendencia de las leyes sino que afecta a todos los ciudadanos".

Por otro lado, Llop ha reiterado que la actual situación de "bloqueo institucional", que incluye el del CGPJ (en funciones desde hace casi cuatro años), es "exclusivamente" culpa del PP, al que ha urgido una vez más a "poner encima de la mesa" los nombres para renovar el Consejo.

Tras el pleno del jueves, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya señaló que los vocales tenían "un plazo legal" que estableció la ley, "están trabajando" y, desde el Gobierno lo único que se manifiestaba es que "hagan su trabajo con tranquilidad, sin presiones y acaben nombrando a dos magistrados del TC".