El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne este jueves, tras días de polémica, incertidumbre y amenazas de ‘boicot’ a la renovación del Tribunal Constitucional, para decidir sobre los dos magistrados que les corresponde proponer para renovar el Alto Tribunal. No parece, sin embargo, que de este pleno vayan a salir los dos nombres, ya que una parte de vocales conservadores quiere más tiempo y que este jueves solo se acuerden unas “reglas del juego” para su designación. Esto podría poner en peligro que el Consejo cumpla con el plazo dado por el Gobierno (el 13 de septiembre) para renovar el Constitucional, por lo que la propuesta del sector progresista es que el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes convoque otro pleno el próximo lunes o martes, algo a lo que parece estar dispuesto.

El pleno ha comenzado a las 10.30. Lesmes lo había convocado el pasado mes de julio, después de la reforma del Ejecutivo que permitía al CGPJ realizar nombramientos en el Constitucional y puso un plazo concreto para ello, el 13 de septiembre. Y es que el pasado mes de julio caducó el mandato de cuatro magistrados del Alto Tribunal: su presidente, Pedro González Trevijano; vicepresidente, Juan Antonio Xiol (el único de corte progresista); y Santiago Martínez Vares y Antonio Narváez.

Lesmes amenaza con dimitir si Sánchez y Feijóo no desbloquean el Poder Judicial en las próximas semanas

Si al CGPJ le corresponde efectuar dos de los cuatro nombramientos, al Gobierno le corresponden los otros dos, con lo que se garantizaría que el Alto Tribunal diera un vuelco al lado progresista cuando el Constitucional todavía tiene que decidir sobre la ley del aborto, la de la eutanasia o la llamada ‘ley Celaá’.

"El nombramiento ha de hacerse el día 8, si es posible, y si no, los días sucesivos", ha dicho el presidente del CGPJ en varias ocasiones a lo largo de esta semana, lo que parece indicar que estaría dispuesto a convocar otro pleno, como tarde, el próximo martes para que se efectúen los nombramientos. Y es que es poco probable que del pleno de este jueves salga algo más que el procedimiento para ello.

El propio presidente del Consejo ratificó este miércoles en declaraciones ante los periodistas, tras una tensa apertura del año judicial (fue muy crítico con el Gobierno y el PP por los casi cuatro años de bloqueo en el Poder Judicial), que la principal aspiración de este jueves es establecer el protocolo para poder avanzar hacia el nombramiento de los dos candidatos. Para ello, bastaría con un acuerdo por mayoría simple.

Lesmes ya había advertido de que se oponía a que la institución se declarase “en rebeldía” en relación con la Constitución y con la ley. Finalmente los conservadores decidieron que, por responsabilidad institucional, sí se abrían a un acuerdo para proponer candidatos al Constitucional, aunque no en este pleno, ya que primero habría que establecer las “reglas del juego” (cómo proceder para la propuesta y la votación) y respetar "los tiempos de decisión del Consejo".

¿Qué pasa con los dos candidatos del Gobierno?

Mientras el CGPJ no nombre a sus candidatos, el Ejecutivo no puede situar a los suyos en el Tribunal Constitucional. La Carta Magna indica que el Alto Tribunal debe renovarse por tercios, y el que venció el 12 de junio es el tercio que corresponde a ambos. Por tanto, los cuatro nombramientos deben hacerse a la vez y no por separado.

Sobre todas estas cuestiones se ha pronunciado una de las magistradas del Constitucional, María Luisa Balaguer, quien ha defendido en RNE que “el Gobierno ha cumplido su parte” con la ley para facilitar la renovación del TC y ha llamado a un debate sereno para renovar las instituciones y dialogar “al margen de la prensa” y de las redes sociales. Ha admitido que le gustaría ser presidenta del Constitucional porque “sería una buena forma de potenciar los consensos”, aunque ha lamentado que a las mujeres “no se les hace ningún caso”. Pero también ha dicho que estaría “encantada” si sus compañeros nombran a Cándido Conde-Pumpido.

La intención del presidente del CGPJ es dejar encarrilados los nombramientos en el Constitucional antes de adoptar medidas para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que afronta su cuarto curso judicial con el mandato vencido. Este jueves, instó al presidente del Gobierno y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a desbloquear el CGPJ en las próximas semanas y renovarlo, o devolverle sus competencias, y amenazó con dimitir de no ser así.