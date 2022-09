Nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, esta vez en el Congreso de los diputados, donde ha tenido lugar la primera sesión de control del curso político. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha acusado al PP de ser el partido “de las grandes energéticas” de este país, mientras que la portavoz de los 'populares', Cuca Gamarra, le ha espetado que “ya solo está centrado en la resistencia” en el Gobierno.

La inflación (en un 10,5%), la dificultad que supone para las familias y la crisis energética han copado un pleno en el que Sánchez ha defendido que su actuación durante toda la legislatura ha sido “preocuparse” por las “clases medias y trabajadoras” y los colectivos más vulnerables, subiendo el salario mínimo interprofesional o las pensiones ligadas al IPC. “A todo, ustedes han votado que no”, ha reprochado al Partido Popular. “La pregunta es si están ustedes realmente pensando en los españoles cuando votan no a las medidas que les benefician”, ha añadido.

El presidente ha sido muy crítico con que el PP haya votado en contra, este martes, de la tramitación en la Cámara Baja del impuesto a las grandes entidades financieras y las grandes energéticas: “Si ayer quedó algo claro es que el programa del PP es el el programa de las grandes energéticas de este país”. Ha advertido a los ‘populares’ de que “el dinero tiene mucho poder, pero el poder en una democracia es el de la mayoría social”: “Este gobierno va a defender la mayoría social, no como ustedes hicieron con la crisis. Ustedes pusieron todas las instituciones al servicio de una minoría y nosotros las pondremos al servicio de la mayoría social”. El Ejecutivo, ha recordado, transferirá 30.000 millones de euros hasta final de año para proteger a las clases medias y trabajadoras, prorrogables hasta que dure la crisis.

Sánchez ha respondido así a la intervención de Gamarra, que ha asegurado que el jefe del Ejecutivo solo ofrece a los españoles “un carnaval de rectificaciones y ocurrencias”. “Usted está ya solo centrado en la resistencia” y al frente de un Gobierno que “solo vive en permanente contradicción” por los enfrentamientos entre PSOE y Unidas Podemos y que está “cada día más alejado de la gente”, le ha reprochado. En este sentido, le ha pedido que acepte las “medidas reales” que le propone el PP para combatir la inflación, que aborde “soluciones” y menos “enfrentamientos y descalificaciones”: “Abandone esa estrategia contra el PP y acertará”.

La portavoz del PP, que ha dicho que Sánchez “no puede salir ni a la calle y organiza visitas en La Moncloa”, le ha preguntado si se “ha enterado de cuales son las necesidades reales de los españoles” y le ha pedido revertir a la población el exceso recaudatorio del Estado, que ha cifrado “22.000 millones de euros” en impuestos durante los últimos meses por la “inflación disparada”. A continuación, le ha preguntado por qué no aplica algunas medidas propuestas por su partido, como bajar el IVA a alimentos básicos o deflactar el IRPF a rentas menores de 40.000 euros anuales: “Ahí están las clases medias y trabajadoras”.

La portavoz 'popular' ha reprochado a Sánchez los "ataques y descalificaciones" que se producen "todos los días" entre los membros de PSOE y Unidas Podemos dentro del Ejecutivo y le ha preguntado si su Gobierno "votará mañana unido a favor de la entrada de Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica: "No. Vaya imagen está dando el anfitrión de la OTAN". "No sé por qué me riñe", le ha respondido el jefe del Ejecutivo, que ha reprochado a la portavoz que haya mencionado la cumbre de la OTAN "simplemente para no decir por qué se opone" a que el Congreso debata sobre el impuesto a la banca y a las energéticas.

Vox, contra la política energética y Sánchez dice que niega el cambio climático El líder de Vox, Santiago Abascal, ha centrado sus críticas en la política energética del Gobierno. Ha reprochado a Sánchez su “propaganda” contra las centrales nucleares y las térmicas, así como que sus “bandazos” en política exterior tras el giro de postura sobre el Sáhara han afectado a la importación de gas procedente de Argelia. Pero especialmente ha cargado contra la ley climática, que a su juicio “ha prohibido explotar recursos energéticos” y ha “condenado” a la población a la “pobreza energética”. Por todo, ha instado al Ejecutivo a que reabra la central nuclear de Garoña, que detenga “la voladura de las centrales térmicas” y que derogue la ley climática, que es “un suicidio para los españoles”. 06.00 min Abascal reta a Sánchez a preguntar en referéndum por las nucleares y el presidente le acusa de negar la crisis climática En su respuesta, Sánchez ha preguntado a Abascal si defiende el campo español, el agua y el aire de España, que se están viendo afectados, ha dicho, por los efectos del cambio climático. Ha asegurado que Vox “no defiende a los españoles” sino a “otros intereses, que son los de los de arriba, no los de la clase media y trabajadora”. Y ha aprovechado la pregunta de Abascal para cargar también contra el PP: “Visto lo visto, tenemos dos derechas: una que niega el cambio climático y otra que no dice que no existe y actúa como si no existiera, que es el PP”.