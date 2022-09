El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reivindicado este martes en defensa de las clases medias y trabajadoras ante el poder económico, justo el día en que el Congreso ha dado su visto bueno a tramitar los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas, pese al voto en contra del PP. "Hay que hacer una reflexión sobre el reparto justo de la carga de la guerra", ha señalado y ha pedido a los agentes sociales, "singularmente" a los empresarios", que "arrimen el hombro". Lo mismo ha reclamado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, -"más coherencia, solvencia y buena fe", ha dicho-, a la vez que ha lanzado una advertencia: "Sé que la derecha política, económica y mediática quiere que los progresistas nos rindamos y no nos vamos a rendir".

Sánchez se ha pronunciado así en una entrevista en La Noche en 24 Horas de TVE, en el marco de un tenso inicio del curso político en el que el Gobierno y la oposición mantienen sus posturas alejadas y no parecen capaces de llegar a acuerdos en materia económica, para afrontar la crisis derivada de la guerra de Ucrania, o en otras cuestiones clave como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En ella, ha acusado al PP de ser el responsable del actual bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que se extiende desde 2018. "No es una responsabilidad compartida. Obedece a un bloqueo del PP", ha dicho, para después acusar al principal partido de la oposición de provocar la mayor crisis de la historia de la democracia al querer "derogar las leyes recurridas al Constitucional" como la de eutanasia, el aborto o la de educación. "El PP está utilizando otra forma de tratar de derogar avances o conquistas sociales que el poder ejecutivo ha ido sacando", ha añadido.

No obstante, se ha mostrado convencido de que "en unos días" estará lista la “propuesta del CGPJ a los dos magistrados [del Tribunal Constitucional]”, en alusión al plazo legal para designar a los nuevos miembros del tribunal de garantías, que ha vencido este martes sin que el Consejo haya acordado los nombres de los dos nuevos miembros que le corresponde. "Respetando la independencia del poder judicial, solo puedo hacer llamamiento a la responsabilidad", ha puntualizado.

Sánchez ha defendido que su partido sí tendió la mano al PP cuando gobernaba Mariano Rajoy en asuntos como el desafío independentista en Cataluña, una "corresponsabilidad" que no ha encontrado "ni durante la pandemia ni con la guerra". Por ello, ha dicho sentir "decepción" con el PP actual: " Y no una decepción personal, sino de país ".

El presidente del Gobierno también ha cargado contra el líder de los populares a cuenta del apoyo a las medidas para hacer frente a la elevada inflación, que cerró agosto en el 10,5 % . " El PP hizo lobby para que el mecanismo ibérico no se pusiera en marcha ", ha subrayado sobre una medida que a su juicio "ha permitido el ahorro de 2.000 millones a los españoles y portugueses". Al mismo tiempo, ha recordado que los de Feijóo han votado este martes en contra de la tramitación en el Congreso de los nuevos impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las grandes energéticas. "El PP no es que haya votado en contra a los gravámenes, se ha negado incluso a debatirlo en el Parlamento”, ha dicho.

Y sobre la posibilidad de poner un límite a los precios de los alimentos, tal como reclama Díaz, Sánchez ha preferido no mojarse: "Lo que tenemos que hacer es una apelación a la responsabilidad compartida, como está haciendo la vicepresidenta”. Sí ha descartado, no obstante, aprobar un tope a las hipotecas variables, tal como reclama Podemos, pues a su juicio "no están permitidos en el tratado de la UE".

Según ha recalcado, "no tiene nada en contra de las grandes empresas; es más, me siento orgulloso de que tengamos empresas líderes en esos ámbitos, pero en crisis energéticas hay empresas que se benefician más que otras", por lo que cree que "los costes se tienen que repartir".

Según ha puntualizado, en su Gobierno estudian "todas las propuestas" y, por ello, van a analizar el plan energético del PP aunque advirtiendo de que no se pueden plantear soluciones que vayan en contra de la lucha frente al cambio climático. "Estudiamos todas las propuestas, y por supuesto también las del principal partido de la oposición (...) pero tenemos que dar respuesta a dos crisis y no pueden ser contradictorias", ha recalcado.

Trabaja por "dar la vuelta" a las encuestas

Con todo, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado confiado en poder dar la vuelta a las encuestas, que otorgan desde hace meses mejores resultados al PP. "Las encuestas las tomo en serio, las analizo, pero trabajo por darles la vuelta (...) por que vean en el Gobierno esa mayoría social, un Gobierno que trata de defender sus intereses en un contexto inédito", ha dicho, en alusión a la época que le ha tocado presidir en La Moncloa: "Salvo una invasión zombi, este gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas", ha bromeado.

“Hay mucha casquería política“

Preguntado sobre si hay un cambio de estrategia en el Gobierno para llevar a cabo una confrontación más dura frente al PP y así remontar en las encuestas, Sánchez lo ha descartado: "Hay mucha casquería política".

"A mí lo que me ocupa el 95 % del tiempo es hablar con Bruselas, hablar con líderes europeos y con actores económicos para tratar de resolver problemas del día a día de la clase trabajadora", ha dicho, para después sentenciar: "Yo no estoy en ver a esta encuesta o la otra porque me parece que no es el momento (...) lo que tengo claro es que la derecha política, económica y mediática quiere que los progresistas nos rindamos y no nos vamos a rendir", ha puntualizado.

“Sánchez: "Yo no estoy en ver a esta encuesta o la otra porque me parece que no es el momento [...] Lo que tengo claro es que la derecha política, económica y mediática quiere que los progresistas nos rindamos y no nos vamos a rendir"#PedroSánchezRTVE

�� https://t.co/4ePPK9dVNo pic.twitter.com/jJGo2J7ZOh“ — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) September 13, 2022

Por último, sobre la sentencia de los ERE, que aún no ha sido publicada pero que ya se conocen las condenas, Sánchez ha asegurado que "va a respetar" todos los trámites y tomar una decisión "acorde con la ley y con absoluta transparencia" en alusión a un posible indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación.