La esposa y los hijos del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE, han registrado este jueves en el Ministerio de Justicia la petición de indulto parcial de la pena de prisión por razones de "humanidad y equidad".

En una nota, la familia informa que se trata de una solicitud "exclusivamente familiar alejada de cualquier consideración política o jurídica relativa al fallo judicial" y basada en las "circunstancias personales excepcionales" de Griñán, "un ciudadano de 76 años de edad con una intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la libertad y la democracia, la igualdad, el estado del bienestar".

Fuentes del Ministerio de Justicia a TVE aseguran que no les consta que haya llegado la solicitud de indulto, pero señalan que puede que la familia lo haya enviado y lo reciban en un día o dos.

“��La familia de Griñán presenta la petición formal de indulto para el expresidente de la Junta de Andalucía ▪️ Una solicitud delicada para el Gobierno que no ha querido avanzar si lo concederá o no ��️ @NicoCaballero__ ▶️ https://t.co/gIfd6HsZhE pic.twitter.com/sgjPzrUc0w “

En su nota, la familia del expresidente andaluz señalan que en sus 40 años de servicio público, Griñán "jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario, como acredita su patrimonio", y niegan que haya habido "enriquecimiento personal ni familiar".

La familia destaca su "profundo respeto a las instituciones del Estado", si bien señala la "manifiesta desproporción de la condena impuesta en comparación a la de otras personas que sí incrementaron su patrimonio en diferentes casos de similar repercusión". También apuntan a que la condena se produjo por un resultado de tres votos a favor y dos en contra y que el magistrado instructor del Tribunal Supremo "concluyó, en 2015, que no era procedente la imputación del delito de malversación de caudales públicos: Todo los cual pone de manifiesto que no ha sido posible alcanzar una decisión más allá de toda duda razonable".

Y apuntan además a que Griñán sigue sufriendo, tras once años desde las primeras actuaciones en el caso, un "permanente deterioro psicológico y moral de ver su nombre expuesto a debate público".

El Tribunal Supremo dio a conocer este verano el fallo de la sentencia por la que condena al expresidente andaluz a seis años de prisión por un delito de malversación en el caso de los ERE, si bien aún no se conoce ni el contenido de esa sentencia ni el de los dos votos particulares de las magistradas que discreparon de esa resolución.

Llop: "No sería la primera vez que algo así sucede"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado en una entrevista a EFE, tras conocerse la petición de indulto, que "no sería la primera vez" que un Gobierno concede la medida de gracia a un ex alto cargo de su partido condenado por corrupción. Sin embargo, esta clase de indultos han sido escasos y mayoritariamente por penas de inhabilitación, no de prisión.

Además, ha explicado que lo primero que hará su Departamento es "ver qué dice la sentencia" del Tribunal Supremo cuando se dé a conocer. Al respecto, ha recordado que "no es una sentencia unánime" y, por tanto, "también vamos a ver qué dicen esos votos particulares" de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, que consideran que Griñán debería haber sido absuelto por el delito de malversación, que es el que lleva aparejada la pena de cárcel. Luego, continúa, "se tramitara el indulto con el correspondiente expediente, como se hace con todos los indultos, con rigor y solicitando los informes preceptivos" de la Fiscalía y el Supremo.

Históricos dirigentes socialistas como los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González; el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra y la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ahora senadora, han anunciado que suscribirán la petición de indulto a Griñán, condenado por el Supremo a seis años de cárcel por malversación y prevaricación. Preguntada si ve estos apoyos como una presión al Gobierno, la ministra ha querido dejar claro que está "absolutamente preparada y acostumbrada a que pueda haber presiones", pero también a que "eso no me interfiera".