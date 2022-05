El Supremo revisa el 'caso de los ERE' en plena precampaña andaluza

El Supremo ha iniciado este miércoles la vista pública para revisar la sentencia del caso de los ERE de Andalucía, por la que se condenó a diecinueve ex altos cargos de la Junta, entre ellos a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, respectivamente, por el fraude en la concesión de ayudas sociolaborales.

Se trata de la causa de mayor trascendencia política en Andalucía que coincide con la precampaña de las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio en esta comunidad autónoma, en la que probablemente esta cuestión saldrá a debate, con dos expresidentes socialistas involucrados, ambos suspendidos de militancia.

No obstante, y como marca una regla no escrita en el Supremo, la sentencia no se conocerá hasta después de los comicios, para evitar cualquier influencia y mantenerse al margen de la lucha partidista.

Griñán y Chaves (ambos del PSOE) fueron condenados en noviembre de 2019 por la Audiencia de Sevilla, respectivamente, a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por un delito continuado de malversación y prevaricación; y a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

La revisión se prolongará dos días por el elevado número de recursos La comparecencia se celebrará a lo largo de dos días, en una sesión que se extenderá hasta el jueves, algo inusual en el alto tribunal, donde las vistas de casación suelen ser un trámite que apenas dura unas horas en ciertas ocasiones. Esto es así por el elevado número de recurrentes (hasta 21) hasta el punto de que las sesiones para exponer los recursos de casación de los condenados contra la resolución de la Audiencia de Sevilla podrán ser de mañana y tarde y arrancarán a las 10:'00 horas. El tribunal que estudiará los recursos estará formado por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres (ponente), quien lleva más de dos años analizando los recursos de las partes. El recurso presentado por Chaves, en junio de 2020, argumentaba una aplicación indebida de la tipificación de prevaricación en la sentencia, ya que le achacaba que como presidente de la Junta "participó en el dictado de unas 'resoluciones' que se califican como prevaricadoras", en relación con los acuerdos del consejo de gobierno para los anteproyectos de Ley de presupuestos autonómicos y su elevación al Parlamento andaluz, con las partidas presupuestarias de las que se nutrieron los ERE y ayudas indagadas. Mientras, el recurso de Griñán consideraba que, entre otras cosas, hubo una aplicación indebida de la tipificación de los delitos de prevaricación y malversación; que hubo error en la apreciación de la prueba, falta de claridad en los hechos probados, una "manifiesta contradicción" en la propia sentencia, lesiones a los derechos a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa y a la tutela judicial y presunción de inocencia.