Encuesta CIS

El CIS ha publicado este miércoles una 'encuesta flash' dedicada al debate sobre la crisis energética que el martes de la semana pasada protagonizaron en el Senado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y sus resultados muestran que no despertó un elevado interés ni terminó con un evidente ganador, aunque el jefe del Ejecutivo se llevara una victoria por la mínima, y que apenas despertó el interés de los ciudadanos, la mayoría de los cuales no siguieron el debate.

En términos de balance, el 29% de los ciudadanos cree que Pedro Sánchez fue quien "ganó" el debate, un 24% apunta que fue Núñez Feijóo y para un 26,1% no hubo ningún ganador. Elevado a toda la población, incluidos aquellos que no siguieron el debate o no tuvieron información posterior, Sánchez fue el ganador para el 17,7%, mientras que fue Feijóo para el 14,6%. Unas diferencias mucho más ajustadas que podrían acercarse a un empate técnico.

Teniendo en cuenta las simpatías políticas, la mayoría de los socialistas (58,3%) y de los partidos que apoyan al Gobierno consideran ganador a Sánchez. Del mismo modo, Feijóo fue el triunfador del debate para los votantes del PP (62,8%), Vox (47,3%) y Ciudadanos (25,9%).

Este sondeo es extraordinario en lo que se refiere a la tradición de Centro de Investigaciones Sociológicas respecto a las citas parlamentarias, ya que la institución presidida por el exdirigente socialista José Félix Tezanos solía hacer únicamente encuestas tras el debate sobre el estado de la nación. Esta se realizó a partir de 1.012 entrevistas telefónicas en toda España entre el 7 y el 8 de septiembre, es decir, a continuación del debate del día 6, con un margen de error del ±3,1% para el conjunto de la muestra [ver encuesta en pdf].