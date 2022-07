Hacía siete años que España no celebraba un debate sobre el estado de la nación, pero no es un evento que concite el interés de la sociedad española. Pese a los anuncios del Gobierno de medidas para hacer frente a la subida de los precios y la crisis energética, para el 68,6% de los que han seguido el debate la imagen principal que queda tras el debate son las "críticas, reproches y acusaciones de unos a otros", frente a las "propuestas para solucionar los problemas del país" (16,4%).

Y eso que la mayor parte de los ciudadanos es consciente de que el tema principal que se trató en este debate fue, por encima del resto, la crisis y los problemas de índole económica. Lo sabe el 42,5% de quienes lo vieron y el 29% en el conjunto de la población.

Son algunos de los resultados que arroja la encuesta de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tras concluir el debate sobre el estado de la nación que se celebró la semana pasada, entre el 12 y el 14 de julio. El trabajo de campo de esta encuesta se realizó entre el 14 y el 16 de julio mediante 1.588 entrevistas telefónicas a mayores de edad, con un margen de error del 2,5% para el conjunto de la muestra.

También son unas opiniones que se formaron los ciudadanos tras ver solo algunas de las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios. El 79,8% de los que se informaron sobre el debate parlamentario afirma que siguió, aunque solo fuera en parte, la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un 50,2% dice que vio o escuchó a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, casi el mismo porcentaje de quien tuvo noticia de la intervención de Gabriel Rufián, portavoz de ERC (49,7%), más seguido que Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, socio del Gobierno de coalición, al que afirman que vieron un 27,3%.

Alejados del debate

Según se refleja en la encuesta del CIS, los españoles están divididos en dos mitades casi iguales entre quienes consideran estos debates muy o bastante interesantes (48,6%) y quienes los ven poco o nada interesantes (47,8%), pero la mayoría tiende a pensar que estos debates no abordan temas que "realmente preocupan hoy a los españoles" (50,1%) frente a los que opinan lo contrario (44,8%).

Con un debate realizado en plenas vacaciones de verano, casi uno de cada cuatro españoles (24,9%) no sabía que el debate se celebraba esa semana y solo el 45,8% afirma haber seguido "al menos en parte" el desarrollo del debate por los medios de comunicación, con la televisión (68,6%), la radio (30,8%) e internet (25,9%) como principales medios para seguirlo. Respecto a las noticias relativas al debate, el 68,3% ha visto o escuchado alguna información sobre él, y de nuevo, preferentemente se han informado por la televisión (60,4%), seguida de internet (43%), la radio (31,7%) y los periódicos (20,5%).

Entre quienes no han seguido el debate, cuatro de cada diez (39,6%) sostiene que ha sido porque "tenía otras prioridades u obligaciones" y un 11,5% dice que aunque "le interesaba", no tuvo tiempo. Pero el alejamiento de la política es también una causa de similar importancia: un 17,5% dice que no lo siguió porque "no le interesa la política", a un 7,2% no le interesaba el debate en concreto, un 15,6% dice que le "desagrada la confrontación política" y un 3,2% cree que el debate "no se afronta como se debería y no resuelve ningún problema".