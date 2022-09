El discurso de Boris Johnson en honor de "Isabel II, la Grande". El exprimer ministro británico Boris Johnson ha compartido en Twitter su discurso en la Cámara de los Comunes, que homenajea hoy a Isabel II. "Ella le mostró al mundo no solo cómo reinar sobre un pueblo, sino que le mostró al mundo cómo dar, cómo amar y cómo servir. Fue esa indomabilidad, ese humor, esa ética de trabajo, ese sentido de la historia lo que la convirtió en Isabel II, la Grande".

“She showed the world not just how to reign over a people, she showed the world how to give, how to love and how to serve. ⁰⁰It was that indomitability, that humour, that work ethic, that sense of history which together made her Elizabeth the Great. pic.twitter.com/PlACJiVb6j“