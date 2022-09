La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es uno de los personajes públicos del país que despiertan tanto adoración como odio. Este jueves ha sido víctima de un intento de asesinato mientras un grupo de personas la esperaba en la puerta de su vivienda para mostrarle su apoyo en respuesta a la reciente acusación de la Fiscalía, que pidió que la vicepresidenta fuera condenada a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La figura de Cristina Fernández “levanta odio y levanta pasiones”, según opina en declaraciones a RTVE.es el investigador del Real Instituto Elcano, Rogelio Núñez. “Es una figura que con su propio comportamiento, con sus propias actitudes, con su propio discurso -muchas veces hiriente con el adversario y victimizante- ha contribuido a polarizar a Argentina”, señala Núñez, que añade que “esto no justifica el ataque”.

Para el experto, la vicepresidenta argentina “es una mujer con una trayectoria política muy larga, con un indudable carisma que se ha acrecentado con el hecho de ser presidenta y ser la líder del kirchnerismo”. “Yo diría, sin temor a equivocarme, que es la principal figura política de Argentina”, añade.





Cristina Fernández, hacedora de presidentes

Cristina Fernández de Kirchner nació el 19 de febrero de 1953 en la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata. Ahí estudió Derecho, donde conoció a Néstor Kirchner, con quien se casó en 1975. No fue hasta finales de 1980 cuando Cristina Fernández inició su carrera política, primero como diputada provincial y después como diputada nacional, mientras su marido ascendía en las filas del movimiento político peronista.

En 1991, Néstor Kirchner fue elegido gobernador de Santa Cruz, un puesto que ocupó durante dos mandatos contando con el apoyo de su mujer como diputada, y en 2003 Kirchner asumió la Presidencia en medio de una de las peores crisis económicas y sociales de Argentina.

En ese momento, Cristina Fernández era senadora en el Congreso y durante la Administración de su marido casi no se tomó ninguna decisión en la que ella no tuviera voz y voto. Cristina Fernández sucedió en 2007 en la Presidencia a su esposo, quien murió en 2010 debido a un ataque cardíaco. Este fue un golpe duro para Fernández de Kirchner con el que tuvo que cargar en la campaña a las elecciones presidenciales de 2011. Los comicios le dieron un segundo mandato obteniendo el 54% de los votos y se convirtió en la primera mujer elegida por el voto popular en ocupar la Casa Rosada.

“Cristina lleva en la política argentina desde hace décadas. Ha sido presidenta dos veces, su marido fue presidente y ha sido el eje central del partido peronista, que es el partido por antonomasia en Argentina”, afirma la investigadora senior del CIDOB, Anna Ayuso.

El ‘kirchnerismo’ que representaba Fernández de Kirchner, cuyos problemas con la Justicia ya habían comenzado, perdió las presidenciales de 2015, lo que le obligó a abandonar la Casa Rosada para cedérsela al conservador Mauricio Macri.

Cuatro años después, tras meses sin anunciar si presentaría su candidatura para lograr un tercer mandato, Cristina Fernández sorprendió a Argentina al ofrecer al que fue jefe de Gabinete durante cinco de los 12 años del ‘kirchnerismo’, Alberto Fernández, el liderazgo. En octubre de 2019, el centroizquierdista Alberto Fernández fue elegido presidente y Fernández de Kirchner asumió el cargo de vicepresidenta.

“Es verdad que pierde las elecciones en 2015, pero luego se convierte en una especie de hacedora de presidentes”, señala Núñez. “En 2019 se da cuenta de que no puede ganar porque no le da el voto. Entonces hace una jugada política muy buena y se alía con Alberto Fernández, que representa otra tendencia dentro del peronismo. Lo hace incluso con un Alberto Fernández que había sido extremadamente crítico con ella, pero se alía con él porque le da lo que no tiene ella: la capacidad de llegar al votante de centro”, asegura.