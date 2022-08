Mijaíl Gorbachov, el último presidente de la URSS y padre de la 'Perestroika', murió este martes en Moscú a la edad de 91 años. Gorbachov y el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, fueron los encargados de enterrar la Guerra Fría, entre las dos superpotencias y sus respectivos bloques, que se había iniciado poco después de la Segunda Guerra Mundial.

Su final trajo la esperanza de unas relaciones internacionales basadas en reglas y en la resolución de conflictos a través del diálogo y la cooperación. También la oportunidad de un acercamiento entre Rusia y Europa occidental que cosiera las costuras del continente.

Sin embargo, y como el propio Gorbachov advirtió que podía ocurrir, la guerra de Ucrania ha situado al mundo ante la realidad de una nueva competición entre potencias, en la que Rusia vuelve a estar "del otro lado".

María José Pérez , profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, recuerda que Occidente no ganó la Guerra Fría. "La URSS no fue derrotada, no hubo una derrota militar, política ni económica. Se desintegró por su propia situación interna", asegura a RTVE.es.

Las advertencias de Gorbachov que Occidente no escuchó

En 1997, hablando ante el Congreso en Washington, Gorbachov advirtió del error que los países occidentales, y concretamente Estados Unidos, estaban cometiendo.

"Creo que es un error, un grave error, y no me persuaden las declaraciones que oigo de que Rusia no tiene nada de lo que preocuparse (...) No se puede, no se debe humillar a una nación, un pueblo, y pensar que no tendrá consecuencias", advirtió.

En 2014, el año en que Rusia anexionó Crimea, el expresidente soviético culpó al "triunfalismo" occidental. "No nos hemos encontrado en un ambiente tan tenso y peligroso desde el cambio de siglo, el mundo está al borde de una nueva Guerra Fría, y algunos pueden decir que ya ha empezado", declaró.

"Viéndolo ahora, en retrospectiva, Rusia podría haber sido más convincente en los 90", considera Lukyanov. "Rusia aceptó de facto la ampliación de la OTAN como algo inevitable, incluso en los primeros años de Vladímir Putin. Si Rusia hubiera hecho llegar el mensaje, en los primeros pasos, de que se debían poner límites, puede que hubiera sido diferente".

En 2007, en un famoso discurso en Munich, Putin advirtió que la expansión de la Alianza no podía continuar. Según el editor de Russian Global Affairs, "fue muy extraño y preocupante que nadie quisiera escuchar. En este sentido, decir que Putin ha hecho algo inesperado en 2022 no es cierto, porque lo advirtió en 2007".